Al Ahli SFC v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

أخبار الأهلي اليوم | 3 نجوم خارج مباراة الوحدة .. خطة يايسله وتوقع للراقي بتكرار سيناريو بنزيما!

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 9 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق التاسع من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

  • Como 1907 vs Al-Ahli - Como CupGetty Images Sport

    3 نجوم خارج مباراة الوحدة

    كشفت صحيفة "الرياضية"، عن غياب ثلاثة لاعبين عن قائمة الأهلي في مباراة الوحدة الإماراتي، المقامة اليوم، في الجولة السابعة من مجموعة الغرب، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وأبدى زكريا هوساوي، ظهير الأهلي، شكواه من وعكة صحية، قبل سفر البعثة إلى مدينة دبي، بعدة ساعات، ما دفع طبيب النادي، للتوصية ببقائه في جدة، وعدم سفره برفقة الفريق.

    وانضم هوساوي إلى قائمة الغائبين عن مواجهة الوحدة، برفقة ميريح ديميرال الذي يعاني من إصابة عضلية، وويندرسون جالينو الذي تعرض لإصابة خفيفة.

    في المقابل، قرر الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، استدعاء ريكاردو ماتياس، مهاجم الفريق الجديد، المنضم حديثًا في فترة الانتقالات الشتوية، لقائمة الفريق، من أجل تعويض الغيابات.

  • Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    يايسله يلجأ إلى التدوير

    أقر ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، بأنه يتجه نحو التدوير بين اللاعبين، خلال مواجهة الوحدة الإماراتي، معربًا عن ثقته في التحضير للمباراة على أتم وجه، وقدرة الجميع على تقديم أفضل أداء.

    وأضاف يايسله، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، بأن الأهلي يمتلك تاريخًا جيدًا، وسيسعى للحفاظ على هذا النهج.

  • سيناريو بنزيما في الأهلي؟

    أكد الناقد الرياضي طارق التويجري، أن الأهلي سيكون النادي القادم، المستفيد من دعم برنامج الاستقطاب، كونه لم يستنفد صفقاته في الفترة الشتوية، بناءً على ما ذكره الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، في اجتماعه في "شورى".

    وأضاف التويجري، عبر برنامج "نادينا"، بأن الأهلي بات يمتلك رصيدًا، وليس مثل أندية أخرى دعمت صفقاتها بالكثير من اللاعبين، ما دفعها للاقتراض من البنوك، على غرار الاتحاد، مضيفًا أن الفيصل حدد الرقم المخصص لكل الأندية الأربعة، للتصرف فيه خلال 3 سنوات، فيما لعب الأهلي بذكاء في عدم استنفاد رصيده، وانتظار إنهاك الأندية الأخرى مع قلة الدعم، ليبرم الصفقات الكبرى خلال المرحلة المُقبلة، وقد يستعين بلاعبي الأندية الأخرى، على غرار انتقال كريم بنزيما من الاتحاد إلى الهلال.

  • محاربة الوليد بن طلال

    حاربوه بطرق "لا أخلاقية" وغدروا بصاحب الأفضال .. خير الأمير الوليد بن طلال يشهد به النصر والاتحاد والأهلي قبل الهلال!

     "ابشر" .. كلمة إن سمعتها في الوسط الرياضي السعودي، يتبادر إلى ذهنك على الفور رجل واحد، مَن يعد ويفي بوعوده مهما كانت مطالب جماهير الهلال، فإن قالها يعلم الزعماء على الفور أن الخير قادم .. إنه الوليد بن طلال!

    لكن على النقيض بالنظر لموقف منافسيه، فيقولون "ابشر"، بدافع السخرية أو للتلميح لتعرض أنديتهم للظلم مقارنة بما يحدث مع الهلال، خاصةً من ينتمون للنصر، لا يتوانون في هذا الشأن على الإطلاق!

    فبينما يعاني النصر من أزمات داخلية وخارجية وحتى فنية مع تراجع نتائجه في أواخر ديسمبر 2025 وأوائل يناير 2026، وصلت لحد قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإصدار قرار بمنعه من التعاقدات في أواخر العام المنقضي - رُفعت العقوبة بعد ذلك بأيام بعد تصحيح الأخطاء - .. ترك الجمهور وبعض الإعلاميين المنتمين للعالمي كل ذلك وذهبوا لتوجيه نيران ألسنتهم تجاه الأمير الوليد بن طلال.

  • Al Ahli v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 14 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 20 لقاءً.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

