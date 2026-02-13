أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | طبيب برشلونة السابق ينضم للراقي .. انتقام من الشباب ورد توني على صراع هداف الدوري!
الأهلي يضم طبيب برشلونة السابق
أكد الإعلامي وليد سعيد، أن الإدارة الطبية بالنادي الأهلي، برئاسة مبارك المطوع، تعاقدت رسميًا مع الطبيب الإسباني تشافي فالي، الذي عمل في الأجهزة الطبية بنادي برشلونة، على مدار حوالي 20 عامًا.
ويملك فالي خبرة طويلة في أعلى معايير الطب الرياضي الاحترافي، بين طب الإصابات الرياضية والتصوير بالموجات فوق الصوتية للعضلات والمفاصل، والحقن العلاجية الموجهة بالألتراساوند، وبرامج الوقاية من الإصابات وإدارة الحمل التدريبي.
إيفان توني: هذا هو هدفي الحقيقي
وجه الهدّاف الإنجليزي إيفان توني، ردًا حاسمًا حول صراعه على لقب هداف دوري روشن، حيث يواصل التربع في الصدارة بـ20 هدفًا، بعد تسجيل هدف في مرمى الشباب، في قمة الجولة الثانية والعشرين.
وقال توني، في حديث لوسائل الإعلام، إن الهدف الحقيقي هو تحقيق لقب الدوري، وهذا الأهم بالنسبة له.
قد تكون بريئًا من تهمة إذلال إيفان توني ولكن!.. إلى توماس توخيل "أنظر للحقائق وكن أعمى عن اسم الدوري"
بينما يترقب الإنجليز، مشاركة منتخب بلادهم في بطولة كأس العالم 2026؛ يظل السؤال الأكثر إلحاحًا: "هل يتسع مركب المدير الفني الألماني توماس توخيل لنجم النادي الأهلي إيفان توني؟!".
إلا أن هذا السؤال يبدو أنه لن يقتصر على كأس العالم فقط؛ بل قد يمتد لسنواتٍ أخرى قادمة، بعد أن جدد توخيل عقده مع المنتخب الإنجليزي حتى 2028.
ولم تكن علاقة المدير الفني الألماني بتوني "هادئة" يومًا؛ فهي مزيج من الاستدعاءات المفاجئة والدقائق القليلة، ثم التهميش والتصريحات المبطنة.
انتقام من الشباب "داخل وخارج الملعب"
بـ"صور مثيرة وتعليقات ساخرة بالجملة".. الأهلي ينتقم من الشباب ورياض محرز غير راضٍ رغم الخماسية
سخر النادي الأهلي من نظيره الشباب بقوة؛ وذلك بعد الفوز عليه مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
الأهلي فاز (5-2) على فريق الشباب الأول لكرة القدم، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري.
وجاءت السخرية الأهلاوية من الشباب، على خلفية العداء الكبير بين الناديين مؤخرًا؛ حيث تسبب الليث في هبوط الراقي التاريخي، عام 2022.
مفاجأة حول إقالة ألجواسيل .. رئيس الشباب بعد خماسية الأهلي: وزارة الرياضة لم تنفذ طلبنا الأساسي!
وجه عبد العزيز المالك، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، رسالة عتاب إلى وزارة الشباب والرياضة، عقب الخسارة المريرة للفريق الأول لكرة القدم، أمام الأهلي، بنتيجة (2-5)، في قمة الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
الشباب عاد إلى دوامة الهزائم، محققًا الخسارة العاشرة في 21 مباراة، ليتجمد رصيده عند 19 نقطة، محتلًا المركز الرابع عشر من جدول دوري روشن، بفارق سبع نقاط عن مراكز الهبوط، بينما رفع الأهلي رصيده إلى 50 نقطة، في وصافة الترتيب.
وأحرز الأهلي أهدافه الخمسة عن طريق ريان حامد وفرانك كيسييه ورياض محرز وإنزو ميلوت وإيفان توني (ركلة جزاء) في الدقائق 6 و20 و25 و34 و84، فيما جاءت ثنائية الشباب بقدم يانيك كاراسكو في الدقيقتين 33 و44 (من علامة الجزاء).
ماذا حدث في قمة الأهلي والشباب؟
الحظ عانده مرتين: حمد الله بثوب مهترئ من كين .. وإنذار بشرب الكأس المريرة التي ذاقها السومة!
ما أصعب أن تكون عودتك بعد غياب طويل، أمام عملاق بحجم الأهلي، هكذا بات موقف الهدّاف المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي عانده الحظ في ليلة انهيار الشباب على ملعبه، بخماسية مقابل هدفين، في قمة الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
نسخة مرعبة للأهلي: يايسله يخلع عباءته المفضلة .. والشباب دفع فاتورة "منبوذ" إنزاجي ويحتاج لمدرب الإنقاذ!
لا جديد يذكر ولا قديم يُعاد، الشباب يعاني والأهلي يستعرض عضلاته، فنشاهد الراقي يحقق انتصارًا عريضًا من معقل الليوث بنتيجة (5-2)، على ملعب إس إتش جي ارينا، في قمة الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.
تأمين بقاء نجم الراقي
راتب ضخم.. الأهلي يتحرك لتأمين "نجمه المحلي" من أطماع الهلال
بدأ مسؤولو النادي الأهلي العمل؛ من أجل تأمين بقاء أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، لسنواتٍ طويلة.
الأهلي الذي توّج بلقب كأس السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ لا يزال حيًا في جميع البطولات الأخرى، حتى الآن.
مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي، بعد بداية متذبذبة، صار الأهلي منافسًا شرسًا على الصدارة، حيث فاز في 15 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة وحيدة في 21 لقاء.
وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.
لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.
وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.
إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي؛ ليسقطوا في فخ التعادل السلبي أمام الوحدة الإماراتي، بعد ذلك.
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".