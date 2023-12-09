كارثة في الأرجنتين .. حكم يطعن لاعب بسكين في إحدى المباريات!

اللاعب يعاني من إصابة كبيرة في الرئة...

ألقت السلطات الأرجنتينية، القبض على الحكم ريميجيو أرموا، بسبب قيامه بطعن أحد اللاعبين خلال مباراة في مقاطعة ميسيونيس، بعد شجار بين اللاعبين والحكم.

وبحسب الصحافة الأرجنتينية، فإن الضحية والذي يدعي كيفين، تعرض إلى إصابة قوية في الرئة، ولكن حالته تجاوزت مرحلة الخطر بعد التدخل الطبي السريع في الوقت المناسب.

ونشرت الصحافة الأرجنتينية، صورة لكيفين أثناء وجوده في إحدى المستشفيات، مع وجود ضمادات على جانبه الأيسر بالكامل ويتصفح هاتفه الخلوي.

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وكان الحكم أرموا، قد حاول الهرب ولكن الشرطة الأرجنتينية، قد ألقت القبض عليه ومعه السكين التي هاجم بها كيفين، ويواجه اتهامات كبيرة بسبب فعلته ستؤدي به إلى السجن.

وفي سياق متصل، تحدث عم كيفين إلى وسائل الإعلام وقال: "لقد نجى بأعجوبة، بالنسبة لنا هو ميسي العائلة، إنه صبي موهوب للغاية في كرة القدم، نشكر الله أنه لازال على قيد الحياة".