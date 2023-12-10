هروب من ليفربول؟ .. مايكل أوين يفتح النار على برونو فيرنانديش!

برونو فيرنانديش يغيب عن موقعة ليفربول.. وأوين يلمح بهروبه!

استنكر مايكل أوين مهاجم ليفربول السابق، تصرف برونو فيرنانديش قائد مانشستر يونايتد، أمام بورنموث ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل برونو على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على الحكم في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها فريقه (0-3)، ما يفرض عليه الغياب أمام ليفربول في الجولة المقبلة، بسبب تراكم البطاقات.

وقال أوين في تصريح نقلته صحيفة "ديلي ميل": "كم بطاقة صفراء حصل عليها برونو بسبب الاعتراض؟ ربما لا يرغب في الذهاب إلى أنفيلد".

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وأضاف: "لست متأكدا من أنك (برونو) تفكر في المباراة التالية عندما تكون في الملعب، لكن يجب أن تكون مسؤولا وقائدا جيدا للفريق".

ويعد غياب برونو أمام ليفربول بمثابة ضربة قاصمة للمدرب إيريك تين هاج، حيث شارك اللاعب أساسيا في كل مباريات البريميرليج ودوري الأبطال هذا الموسم، وسجل 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ويحتل ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 37 نقطة، بيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 27 نقطة.