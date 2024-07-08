برقت يحل أزمة التاكسي باستخدام Galaxy Z Fold5.. ويخوض تحدي اللاعبين الخمسة بنجاح!

ماذا يحدث؟

واجه التيك توكر السعودي برقت، مشكلة غير متوقعة أثناء التوجه إلى ملعب فولكسبارك في ألمانيا، من أجل مشاهدة مباراة تركيا ضد تشيكيا.

وفي الحلقة الثانية من فلوج "رحلة إلى هامبورغ"، وفي أثناء التوجه إلى ملعب المباراة، لخوض التحدي الثاني مع فريق الإعداد، تساءل صديق برقت "كاريزما" كيف يمكنهما التواصل مع سائق التاكسي، وهما لا يتحدثان اللغة الألمانية، بينما لا يتحدث السائق الألماني كذلك اللغة العربية.

وهنا كانت إجابة برقت حاضرة على الفور، إذ أكد لصديقه أنهما سيستخدمان خاصية Live Translate الموجودة في هاتف Galaxy Z Fold5، والتي تقدم خدمة الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية بجميع اللغات.

وبالفعل قام الثنائي بطلب التاكسي والوصول إلى ملعب فولكسبارك، عن طريق استخدام تلك الخاصية المميزة، ليكون التحدي الثاني في انتظارهما.

وطلب فريق الإعداد توجيه السؤال للجمهور خارج الملعب، بشأن 5 لاعبين يخوضون البطولة في ألمانيا ويلعبون كذلك في دوري روشن السعودي، بشرط أن يكون بينهم لاعب تركي.

ونجح برقت وكاريزما في التحدي الثاني وقاما باستخراج الإجابات من الجماهير الحاضرة للمباراة، ووصلا بالفعل إلى 5 أسماء من بينها التركي ميريح ديميرال الذي يلعب لنادي أهلي جدة.

وأثناء استعداد برقت لدخول المباراة، سأله كاريزما عن توقعه للنتيجة، فأجاب برقت بأنه يتوقع فوز المنتخب التركي (3-1)، ولكن كاريزما لم يتفق معه وقال (2-1) فقط، واتفقا على أن الخاسر سيكون عليه تجهيز وجبة العشاء.