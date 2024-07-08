التحدي الأول مع سامسونج في هامبورغ.. برقت يخسر مباراة EA FC Mobile أمام "ليو"

ماذا يحدث؟

خاض المؤثر السعودي برقت، 3 مغامرات ممتعة في مدينة هامبورغ الألمانية، أثناء حضوره لفعاليات المرحلة النهائية من بطولة كأس جالاكسي للعبة EA FC Mobile 24، والمقامة برعاية شركة سامسونج الأولى بالعالم في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاءت المغامرات الثلاث مع سامسونج مقسمة على 3 حلقات رائعة، وثقت رحلة المؤثر السعودي لحضور مباراة تركيا ضد تشيكيا في ملعب فولكسبارك، بصحبة صديقه كاريزما.

البداية كانت صعبة أمام برقت وكاريزما في المغامرة الأولى، فهما أمام تحدٍ مثير من أجل العثور على أحد الأشخاص في المدينة خلال 30 دقيقة فقط، لخوض مباراة في لعبة EA FC Mobile 24، وهما لا يعرفان أي شخص هناك.

وبعد مرور 20 دقيقة دون التقدم أي خطوة، قرر الثنائي مواصلة البحث، ليجدا ضالتهما أخيرًا في أحد الأشخاص التي تنطبق عليه المواصفات ويدعى "ليو".

ووافق ليو على التحدي وخاض مباراة حماسية ضد برقت باستخدام هاتف سامسونج الرائع Galaxy Z Fold5، وانتهت المباراة بفوز ليو بنتيجة (1-0)، ومازحه برقت بعد الخسارة وقال: "تركتك تفوز فقط لأن اسمك ليو، وأنا أعشق ليو ميسي".

وعلى هامش ذلك التحدي، قام برقت وكاريزما بجولة ممتعة بين معالم مدينة هامبورغ السياحية، وتعرفا على تاريخ المزارات من خلال خاصية Circle To Search With Google، الموجودة على الجوال، وتسمح بوضع دائرة على أي صورة لمكان تاريخي، ليتعرف عليه الهاتف فورًا ويمد المستخدم بأبرز المعلومات عنه.

وأثناء زيارة بعض الأماكن الرائعة مثل غاتوس ماركت، وسان باولي بيرس، وشتات بارك، استمتع برقت وكاريزما بالطبيعة الخلابة والأجواء الهادئة في المدينة، وقاما بالتقاط بعض الصور التذكارية.

ولكن أثناء التقاط صورة في بعض الحدائق العامة، اعترض كاريزما على تصوير برقت، لأنه أظهر صندوق القمامة بجانبه، ولكن باستخدام هاتف Galaxy Z Fold5 وخاصية Photo Assist استطاع برقت خلال ثوانٍ معدودة تعديل الصندوق في الصورة وتحويله إلى شجرة.