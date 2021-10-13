الضربة الصاروخية من صلاح تسحق ميلان.. غياب طويل لماينان

ضربة كبيرة لكتيبة بيولي..

تلقى ميلان ضربة قوية، بعد تأكد غياب الحارس مايك ماينان عن الملاعب لمدة طويلة بسبب الإصابة، وذلك نتيجة لتسديدة محمد صلاح القوية.

وتصدى الحارس الفرنسي لركلة جزاء من صلاح في مباراة ميلان وليفربول بدوري أبطال أوروبا منذ أسابيع، والتي فاز بها النادي الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدفين.

ووفقًا لما أعلنه ميلان في بيانٍ رسمي، فإن ماينان سوف يبتعد عن الملاعب لمدة 10 أسابيع، أي قرابة شهرين ونصف، مما يعني أنه لن يتواجد حتى بداية العام الجديد تقريبًا.

الغياب يأتي بسبب قوة تسديدة صلاح التي أصابت المعصم الأيسر لماينان وتسببت في خضوعه لعملية جراحية ناجحة سيحتاج إلى راحة بعدها لمدة ستة أسابيع، ثم يمكنه المشاركة في المباريات بعد 10 أسابيع.

هذه الإصابة تمثل أزمة لميلان، خصوصًا وأن ماينان كان أحد أهم نجوم كتيبة ستيفانو بيولي، فيما يستعد الروسونيري حاليًا لفترة عصيبة محليًا وقاريًا.

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نتيجة للغياب الطويل، تحرك باولو مالديني لتأمين مركز حراسة المرمى وتعاقد مع الحارس أنطونيو ميرانتي في صفقة انتقال مجانية.

صاحب الـ38 عامًا سيكون بديلًا لبديل ماينان، سيبريان تاتاروسانو، الذي كان أيضًا بديلًا لجيانلويجي دوناروما في الموسم الماضي ويمكن الاعتماد عليه.

الجدير بالذكر أن ماينان البالغ من العمر 26 عامًا قد نجح في الخروج بشباك نظيفة في ثلاث من أصل 9 مباريات خاضها على مختلف الأصعدة مع ميلان هذا الموسم.