6 قضايا تؤرق إدارة الاتحاد بسبب 17 مليون يورو

العديد من اللاعبين السابقين للفريق قد تقدموا بشكوى ضد النادي بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية

تعمل إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة إدارة أنمار الحائلي رئيس النادي حاليًا بكل قوة على حل أزمات الفريق التي يُعاني منها مؤخرًا.

وكان العديد من اللاعبين السابقين للفريق قد تقدموا بشكوى ضد النادي بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية، سواء للاعبين أو أنديتهم.

تقارير مقربة من العميد قالت أن الفريق يُعاني من ست أزمات تتعلق بالديون، وتعمل الإدارة على حلهم تجنبًا لأي عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم إما بخصم النقاط أو بحرمان من القيد في فترتي الانتقالات.

إدارة العميد مطالبة حاليًا بدفع ما يقرب من 17 مليون يورو، وهي التي تُمثل مستحقات مدربين وثلاثة لاعبين ونادي جلطة سراي التركي.

وستتجه هذه الأموال إلى المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش والمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، والتشيلي لويس خيمينيز والأرجنتيني إيمليانو فيتشيو والإيفواري يايا سانوجو ونادي جلطة سراي عندما تعاقد مع الرأس جاري رودريجيز من النادي التركي.

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يُذكر أن نادي الاتحاد يحتل حاليًا المركز الـ12 في منافسات الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة جمعهم من 10 مباريات.