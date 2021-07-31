40 مليون يورو تقرب مبابي من ريال مدريد

ريال مدريد يواصل العمل على صفقة كيليان مبابي.

يعد كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الهدف الرئيسي لنادي ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات، مع رغبة "الميرنجي" في تعزيز خط هجومه بنجم من العيار الثقيل.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2022، وحتى الآن يرفض الفرنسي الدولي كل العروض المغرية من إدارة النادي الباريسي لتجديد تعاقده مع الفريق.

ويحاول ريال مدريد إقناع باريس سان جيرمان للدخول في مفاوضات خلال الصيف الحالي للتعاقد مع مبابي، لكن النادي الفرنسي يتمسك بلاعبه وسيضغط لاستمراره خلال الموسم المقبل.

ورغم ذلك، إلا أن مبابي يتمسك بموقفه الرافض للتجديد، وتشير العديد من التقارير إلى رغبته في احترام عقده مع باريس سان جيرمان إذا لم تنته المفاوضات مع ريال مدريد كما يرغب، على أن ينتقل مجانًا إلى النادي الملكي في الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد يجهز بالفعل 40 مليون يورو ليقدمها إلى مبابي متمثلة في مكافأة توقيع في حالة قدومه إلى ملعب "سانتياجو بيرنابيو" بالمجان.

وسيكون هذا المبلغ بعيدًا تمامًا عن قيمة عقد مبابي السنوي إذا ما انتقل إلى ريال مدريد، حيث سيتمثل فقط في مكافأة على الانضمام، ويعد بطبيعة الحال أفضل من دفع 150 مليون يورو أو أكثر إلى باريس سان جيرمان في الصيف الحالي للتعاقد مع اللاعب.

وتعد هذه القيمة أكبر من ضعف القيمة التي دفعها ريال مدريد إلى النمساوي دافيد ألابا الذي انضم إلى النادي الملكي في الصيف الحالي بعد انتهاء تعاقده مع بايرن ميونخ الألماني، والتي وصلت إلى 17 مليون يورو.

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