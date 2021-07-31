فيديو | مقتل 5 لاعبين في انفجار لحافلة فريق في الصومال

حادثة مؤسفة في الصومال

عاشت كرة القدم الصومالية أوقاتًا صعبة يوم أمس الجمعة، وذلك حين تعرضت حافلة تقل لاعبي فريق "jcci" لانفجار ضخم أدى لعدد من القتلى والإصابات في صفوف اللاعبين.

وكالة الأنباء الصومالية أكدت مقتل 5 لاعبين على الأقل وإصابة عدد آخر، مشيرة إلى أن الانفجار حدث بواسطة عبوة ناسفة وُضعت على متن الحافلة في مدينة كيسمايو الساحلية بولاية جوبالاند جنوبي الصومال.

وأفاد مصدر أمني أن الحافلة كانت في طريقها إلى الملعب الرياضي حيث كانت تجري مراسم افتتاح بطولة الدوري المحلي في إقليم جوبا، وأوضح النقيب أحمد فرح من كيسمايو أن عدد القتلى وصل إلى 5 والمصابين إلى 12 مع وجود عدد آخر من المفقودين.

وقدم مكتب الرئيس محمد عبه الله محمد التعازي للضحايا واتهم حركة الشباب المرتبطة القاعدة بالوقوف خلف الحادث، فيما أبدت قطر اليوم السبت إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير.

يُشار إلى أن الصومال يخوض حربًا منذ عدة سنوات ضد حركة الشباب التي تأسست عام 2004 وتبنت العديد من التفجيرات التي أودت بحياة المئات من الضحايا.