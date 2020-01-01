3 احتمالات - ربع نهائي ناري في انتظار الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

المارد الأحمر تأهل كثان المجموعة الثانية

حسم الأهلي المصري بصعوبة صعوده إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

المارد الأحمر تأهل بعدما تعادل أمام الهلال السوداني بهدف لكل منهما، على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان السودانية. (طالع تقرير المباراة)

صعود الشياطين الحمر جاء كثان المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، خلف النجم الساحلي التونسي بـ12 نقطة، بينما ودع الفريق السوداني البطولة بحصده عشر نقاط، وحل بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.

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احتلال الأهلي للمركز الثاني جعله أمام صدام قوي منتظر في ربع النهائي أمام أحد أصحاب المركز الأول في المجموعات الثلاث الأخرى.

من المحتمل أن يلاقي المارد الأحمر فريق مازيمبي الكونغولي، متصدر المجموعة الثانية بـ14 نقطة، والذي توج بطلًا للبطولة الإفريقية من قبل خمس مرات.

الفريق الكونغولي لم يتلق أي هزيمة في دور المجموعات، بينما حقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في مباراتين.

صن داونز الجنوب إفريقي أحد المحتملين أيضًا، إذ احتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، وتوج من قبل مرة وحيدة باللقب.

الفريق الجنوب إفريقي هو الآخر لم يُهزم في هذه النسخة، فانتصر في أربع مباريات وتعادل في اثنتين.

أما آخر المحتملين فهو الترجي التونسي، متصدر المجموعة الرابعة بـ11 نقطة، وحامل اللقب أربع مرات من قبل.

باب سويقة فاز في ثلاث مباريات بالمجموعات وتعادل في اثنتين وخسر مباراة وحيدة.