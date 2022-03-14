-144 مليون يورو .. وضع برشلونة الاقتصادي يتراجع!

أعلنت رابطة الدوري الإسباني رسميًا عن آخر تحديث لوضع أندية "الليجا" الاقتصادي، وما يمكن للأندية أن تدفعه في رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية خلال الفترة المقبلة.

برشلونة كان أكثر الأندية المتأثرة من بين الكبير، حيث أنه الفريق الوحيد في الفئة الأعلى الذي كانت أرقامه سلبية، فيما يملك ريال مدريد رصيدًا إيجابيًا هائلًا للغاية.

ما هو وضع برشلونة؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن برشلونة يحتل المركز الأخير بين أندية الدوري الإسباني، حيث انتقل رصيده من 97 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية، إلى -144 مليون يورو بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بعدما تعاقد النادي مع داني ألفيس، وفيران توريس، وأوباميانج، وأداما تراروي.

وحسب بيان رابطة الدوري الإسباني، فإن ذلك يعني أن الحد السلبي لا يعني شيئًا هذا الموسم، لكن تحركات "البلوجرانا" ستتأثر أكثر في المواسم التالية، إذا لم يكن هناك مكاسب وفوائد على رأس المال.

ما هو موقف ريال مدريد؟

وعلى النقيض تمامًا، فإن ريال مدريد يتصدر هذه الفئة، برصيد إيجابي يبلغ 739 مليون يورو، حيث لم ينفق النادي الملكي أي أموال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

فيما جاء إشبيلية ثانيًا برصيد إيجابي قدره 199 مليون يورو، وأتلتيكو مدريد ثالثًا برصيد 161 مليون يورو.

ما هو حد تكلفة الفريق؟

حد تكلفة الفريق، أو قانون كتلة الرواتب، هو المبلغ الذي يمكن أن ينفقه كل فريق من فرق الدوري الإسباني على اللاعبين والمدير الفني والمدرب المساعد والمعد البدني للفريق الأول.

يشمل هذا الحد أيضًا الإنفاق على الفروع والأكاديمية والأقسام الأخرى في النادي.

المفاهيم التي تم تضمينها في حد التكلفة للأندية الرياضية القابلة للتسجيل هي: المرتبات الثابتة والمتغيرة، والضمان الاجتماعي، والأقساط الاجتماعية، ونفقات الاستحواذ بما في ذلك عمولات الوكلاء، ويمكن زيادة حد التكلفة الرياضي للفريق وفقًا لبعض الشروط والإجراءات الخاصة.

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