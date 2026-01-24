ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس ونابولي ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك البيانكونيري 39 نقطة، ويتواجد في المركز السادس بعد خسارته المفاجأة في الجولة الماضية أمام كالياري، ليفقد مركزه الرابع لصالح روما، لذلك لا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو.

على الجانب الآخر يحتل نابولي المركز الثالث، برصيد 43 نقطة، ليُقلص الفارق بينه وبين ميلان صاحب الوصافة إلى 3 نقاط فقط، وبالطبع ستكون مواجهة شرسة بين الفريقين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty/Goal

ما موعد مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 25 يناير 2026، على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي جوفينتوس ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv عامر عبدالله

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج يوفنتوس ونابولي في المباريات الأخيرة

Getty/Goal

تاريخ مواجهات يوفنتوس ونابولي الأخيرة

ترتيب يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026