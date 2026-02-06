ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس ولاتسيو ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك البيانكونيري 45 نقطة، ويتواجد في المركز الرابع بعد الانتصار الرائع بأربعة أهداف مقابل هدف أمام بارما في الجولة الماضية، ويسعى لاستكمال المسار الصحيح والحفاظ على تواجه بالمربع الذهبي للسيري آ ثم السعي خلف اللقب، لذلك لا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو.

على الجانب الآخر يحتل لاتسيو المركز الثامن، برصيد 32 نقطة، ويسعى لتعديل مساره ومُطاردة المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبي، لذا فمن المتوقع أن يكون اللقاء قوي وصعب على الطرفين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 8 فبراير 2026، على ملعب أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

