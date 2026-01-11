تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoيوفنتوس
جوفينتوس ستاديوم
team-logoكريمونيزي
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وكريمونيسي ضمن الجولة العشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك البيانكونيري 36 نقطة، ويتواجد في المركز الرابع بعد فوزه في الجولة الماضية على ساسوولو، ويُطارده روما بنفس عدد النقاط، لذلك لا بديل عن الفوز للابتعاد عن الذئاب ومطاردة الصدارة التي تبتعد بفارق 6 نقاط كاملة.

على الجانب الآخر يحتل كريمونيسي المركز الـ 13، برصيد 21 نقطة، ولن يكون خصماً سهلاً خاصة أنه يرغب في الأبتعاد أكثر من مراكز الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة يوفنتوس وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة يوفنتوس وكريمونيسي في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الإثنين 12 يناير 2026، على ملعب أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
جوفينتوس ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة يوفنتوس ضد كريمونيزي

يوفنتوسHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

3-5-2

Home team crestكريمونيسي
16
ميشيل دي جريجوريو
8
تيون كوبمينرس
15
بيير كالولو
27
أندريا كامبياسو
3
جليسون بريمر
21
فابيو ميريتي
22
ويستون ماكيني
10
كينان يلدز
19
كيفرين تورام
5
مانويل لوكاتيلي
30
جوناثان دايفيد
1
إميل أوديرو
24
فيليبو تيراتشيانو
6
فيدريكو باسكيروتو
15
ماتيو بيانشيتي
22
رومانو فلورياني
7
أليسيو زيربين
4
توماسو باربييري
33
ألبيرتو غراسي
11
دينيس جونسون
10
جيمي فاردي
90
فيدريكو بونازولا

3-5-2

كريمونيسيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • دافيدي نيكولا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج يوفنتوس وكريمونيسي في المباريات الأخيرة

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

كريمونيسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات يوفنتوس وكريمونيسي الأخيرة

يوفنتوس

آخر 3 مباريات

كريمونيسي

3

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

5

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/3
سجل كلا الفريقين
1/3

ترتيب يوفنتوس وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026

0