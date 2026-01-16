ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب سردينيا أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كالياري ويوفنتوس ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك البيانكونيري 39 نقطة، ويتواجد في المركز الرابع بعد فوزه في الجولة الماضية على كريمونيسي بخمسة أهداف نظيفة، ليصبح الفارق بينه وبين إنتر المتصدر 7 نقاط، لذلك لا بديل عن الفوز لمواصلة مطاردة السكوديتو.

على الجانب الآخر يحتل كالياري المركز الـ 16، برصيد 19 نقطة، ولن يكون خصماً سهلاً خاصة أنه يرغب في الأبتعاد أكثر عن مراكز الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty/Goal

ما موعد مباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة كالياري ويوفنتوس في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 17 يناير 2026، على ملعب سردينيا أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي Unipol Domus

ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج كالياري ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

Getty/Goal

تاريخ مواجهات كالياري ويوفنتوس الأخيرة

ترتيب كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026