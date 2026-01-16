تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoكالياري
Unipol Domus
team-logoيوفنتوس
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب سردينيا أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كالياري ويوفنتوس ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك البيانكونيري 39 نقطة، ويتواجد في المركز الرابع بعد فوزه في الجولة الماضية على كريمونيسي بخمسة أهداف نظيفة، ليصبح الفارق بينه وبين إنتر المتصدر 7 نقاط، لذلك لا بديل عن الفوز لمواصلة مطاردة السكوديتو.

على الجانب الآخر يحتل كالياري المركز الـ 16، برصيد 19 نقطة، ولن يكون خصماً سهلاً خاصة أنه يرغب في الأبتعاد أكثر عن مراكز الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ما موعد مباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة كالياري ويوفنتوس في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 17 يناير 2026، على ملعب سردينيا أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
Unipol Domus

ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة كالياري ضد يوفنتوس

كالياريHome team crest

4-3-2-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestيوفنتوس
1
إليا كابريل
15
J. Rodriguez
6
سيباستيانو لوبيرتو
28
غابريل زابا
3
R. Idrissi
9
سميح كيليكسوي
16
ماتيو براتي
4
لوكا مازيتيلي
2
ماركو باليسترا
8
ميشيل ادوبو
94
سيباستيانو إسبوزيتو
16
ميشيل دي جريجوريو
27
أندريا كامبياسو
15
بيير كالولو
6
ليويد كيلي
3
جليسون بريمر
5
مانويل لوكاتيلي
19
كيفرين تورام
22
ويستون ماكيني
11
إيدون زيجروفا
21
فابيو ميريتي
30
جوناثان دايفيد

4-2-3-1

يوفنتوسAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فابيو بيسكاني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج كالياري ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

كالياري
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

تاريخ مواجهات كالياري ويوفنتوس الأخيرة

كالياري

آخر 5 مباريات

يوفنتوس

0

انتصار

2

تعادلان

3

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

0