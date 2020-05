أونيون برلين وبايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد أونيون برلين فى الجولة 26 من الدوري الألماني 2019-20، والتي تقام في ملعب ألتين فورستراي

أونيون برلين 0 × 1 بايرن ميونخ

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

50' نهاية الشوط الأول.. لا تذهبوا بعيدًا.

49' خطيييييييييرة لبايرن ميونخ بتصويبة قوية من بافارد من أمام منطقة الجزاء على طريقة هدفه في كأس العالم 2018 بعد أن وصلت له الكرة من مولر، لكنها تخرج إلى ضربة مرمى من على حافة القائم الأيسر لجيكيفيتش.

48' تريميل ينفذ الركنية بعرضية إلى عمق المنطقة تربك الدفاع البافاري، وبعد صراع تصل الكرة للينز الذي يرسل تسديدة تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

48' تريميل ريلس عرضية من اليمين يقابلها أوجاه برأسية تصطدم برأس بواتينج وتخرج إلى ركنية.

47' ضغط قوي من يونيون برلين في هذه الأثناء بحثًا عن التعادل.

46' الحكم يشير إلى 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

46' عرضية من اليسار عن طريق دافيس تصل لمولر الذي يروض الكرة على صدره ثم يرسل تسديدة، لكن سوبوتيتش يضع قدمه أمامه فتبتعد الكرة عن الخطورة.

45' تمريرات قصيرة بين لاعبي بايرن ميونخ، وتراجع ليونيون برلين.

43' جوريتسكا ينطلق بالكرة في اليسار حتى يصل منطقة الجزاء، ثم يقف وينتظر المساندة، لكنه لا يجد إلا هوبنير فيضرب به الكرة ويتحصل على ركنية.

42' تحرك جديد من الجهة اليمنى عن طريق بافارد الذي يرسل عرضية أرضية، لكنها تصطدم هذه المرة بالدفاع وتصل سهلة ليد جيكيفيتش.

Robert Lewandowski doing what Robert Lewandowski does 😎



Union Berlin 0-1 Bayern pic.twitter.com/AjRayeLnH9 — Goal (@goal) May 17, 2020

40' ليفاندوفسكي ينفذ ركلة الجزاء بتسديدة أرضية على يسار جيكيفيتش الذي طار عليها، لكن الكرة سبقته للشباك، والهدف الأول لبايرن ميونخ.

39' ركلة جزااااااااااء لبايرن ميونخ بعد تدخل قوي من سوبوتيتش على جوريتسكا في منطقة الجزاء.

38' الحكم يشير لاستئناف اللعب بعد نهوض بروميل.

37' اللعب متوقف الآن لعلاج بروميل.

36' تدخل قوي جدًا على بروميل من دافيس، يتحصل الكندي بسببه على بطاقة صفراء.

35' استئناف المباراة في هذه الاثناء.

34' توقف في هذه الأثناء للراحة وشرب المياه.

33' عرضية من اليمين عن طريق الخطير تريميل، يطير لها نوير ويمسك الكرة.

31' اللعب منحصر في وسط الميدان، لكن الكرة دائمًا في حيازة بايرن ميونخ.

29' هدوء في مجريات المباراة مع اقترابنا من إكمال النصف ساعة الأولى.

28' دافيس ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية يقابلها سوبوتيتش بالتشتيت.

27' تريميل ينفذ الركنية بعرضية إلى القائم الأول حيث أوجاه الذي يحاول التسديد بالرأس، لكن الدفاع البافاري هو الأقرب.

26' خطأ ليونيون برليمن من اليسار ينفذه تريميل بعرضية يبعدها دفاع بايرن إلى ركنية من على يسار نوير.

24' تريميل ينطلق بالكرة في اليسار ويحاول إرسال عرضية، لكن ألابا يفتك الكرة.

22' ألابا أرسل كرة عالية من الوسط لدافيش الذي أرسل عرضية أرضية من يسار منطقة الجزاء لليفاندوفسكي المنطلق في العمق، لكن جيكيفيتش اعترضها، فاتجهت لمولر وكاد أن يسددها، إلا أن سوبوتيتش سبقه للكرة وشتتها.

22' يا إلهي، مولر يضيع فرصة محققة للتقدم.

20' حصار يضربه بايرن ميونخ على يونيون برلين المتراجع تمامًا.

Thomas Muller opens the scoring for Bayern...



But it's ruled out for offside! 🚩 pic.twitter.com/q3Z1bgVpTz — Goal (@goal) May 17, 2020

19' الحكم يلغي الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي التسلل على مولر.

18' لاعبو يونيون برلين يعترضون ويطالبون بإلغاء الهدف، فيعود الحكم لـVAR.

17' ركنية من على يسار المرمى، نفذها كيميش بعرضية إلى عمق المنطقة، حولها جوريتسكا من على نقطة الجزاء لجنابري في يسار المنطقة، فحولها برأسه لمولر الوحيد أمام المرمى الفارغ فأودع الكرة الشباك.

17' جووووووووووووووووول أول لبايرن ميونخ عن طريق مولر.

15' دافيس يمرر كرة من اليسار لجنابري الذي يدور بها أمام منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة يسارية تصطدم بالدفاع.

12' بطاقة صفراء في المباراة من نصيب لينز بعد تدخل قوي منه في وسط الميدان على ليفاندوفسكي.

11' خطورة جديدة ليونيون برلين بكرة عالية من اليسار لليمين تصل إلى تريميل الذي يرسل عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء بحثًا عن أوجاه الوحيد في منطقة الجزاء، لكن دافيس يبعد الكرة.

10' جنابري يحاول التقدم في اليسار لكن هوبنير يفتك الكرة ويمررها لإنجفارتسين الذي يرسل تمريرة لأوجاه"، لكن تسلل على النيجيري.

10' تمريرات بافارية في الخلف بدايةً للهجوم على يونيون برلين.

9' خطورة الجانب الأيمن في بايرن ميونخ واضحة في البداية لكسر جدار برلين، حيث تصل الكرة لبافارد الذي يرسل عرضية تبحث عن جوريتسكا، لكن الألماني يتعثر ويبعد الدفاع الكرة.

7' خطيييييييييرة ليونيون برلين بكرة عالية إلى أوجاه الذي روضها على حافة منطقة الجزاء ثم أرسل تسديدة، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

5' عرضية من بافارد من اليمين يحاول ليفاندوفسكي السيطرة عليها، لكنه يرفع قدمه في وجه سوبوتيتش فيشير الحكم إلى خطأ.

4' إنجفارتسين يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية يقابلها بولتير بتسديدة قوية، لكن نوير في الموعد.

3' خطورة أولى للبايرن بتسديدة قوية من ليفاندوفسكي يعترضها جيكيفيتش.

2' بايرن بالأبيض الرديف وبرلين بالأحمر المعتاد.

1' تنطلق صافرة بداية المباراة.

تشكيل بايرن ميونخ:

يبدأ المدرب هانز فليك بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيل يضم:

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو دافيس - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - بنجامين بافارد

تياجو ألكانتارا - جوشوا كيميش

سيرج جنابري - ليون جوريتسكا - توماس مولر

روبرت ليفاندوفسكي هكذا سيكون تشكيل بايرن ميونخ في أولى مبارياته بعد عودة الدوري الألماني 🤩🔴 pic.twitter.com/BFJyymsBuz — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2020 البدلاء: ميكائيل كويسانس - ألفارو أودريوزولا - لوكاس هيرنانديز - جوشوا زيركزي - كينجسلي كومان - إيفان بيريشيتش - سفين أولرايش - لارس لوكاس ماي.

تشكيل أونيون برلين:

يبدأ أورس فيشر بطريقة (3-4-3)، والتشكيل هو:

التشكيل | 3-4-3

رافال جيكيفيتش

نيفين سوبوتيتش - كيفن شلوتيربيك - فلوريان هوبنر

كريستوفر لينز - جريشا بروميل - روبرت أندريش - كريستوفر تريمل

ماريوس بولتر - ماركوس إنجفارتسين

أنتوني أوجاه

البدلاء: كريستيان جينتنير - فليكس كروس - جوشوا ميس - موريتس نيكولاس - كين رايشيل - ميكائيل باريسين - جوليان ريرسون - سبياستيان بولتير - سيباستيان أنديرسون.

يقدم أونيون برلين موسمًا جيدًا بالنظر إلى أنه أحد الصاعدين حديثًا، ففي البداية أقصى شتوتجارت في الملحق المؤهل، وهو الآن يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الألماني ، وذلك بعد أن جمع 30 نقطة من 9 انتصارات و3 تعادلات من أصل 25 مباراة خاضهم في البوندسليجا هذا الموسم.

اضغط هنا لمطالعة ترتيب الدوري الألماني قبل بداية المباراة.

كانت آخر مباريات البايرن في 8 مارس الماضي ضد أوجسبورج، وانتهت بانتصار البافاري بهدفين نظيفين حافظ بهما على الصدارة برصيد 55 نقطة، وأبقى الفارق بينه وبين بوروسيا دورتموند الثاني عند 4 نقاط، وهو الآن أمام فرصة جيدة لتوسيع الفارق بينه وبين الأصفر والأسود الذي ينتظر ديربي الرور ضد العنيد ضالح، والذي في أمس الحاجة للثلاث نقاط.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة أونيون برلين ضد بايرن ميونخ في الجولة 26 من الدوري الألماني 2019-2020.