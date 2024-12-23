"يحمل قلب طفل" .. رسالة عراقية تدافع عن يونس محمود وتكشف حقيقة استخفافه بالمنتخب السعودي!

بعد اتهام يونس محمود بالتقليل من المنتخب السعودي في خليجي 26..

أثار يونس محمود، نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، انطباعات سلبية كبرى لدى الجمهور السعودي، خلال الساعات الماضية، بداعي سخريته من فكرة منافسة الأخضر على لقب كأس الخليج العربي.

وكان قائد المنتخب العراقي، الذي حمل كأس آسيا 2007، قد علّق على ترشيح السعودية للفوز بكأس خليجي زين 26، بالضحك، الأمر الذي اعتبرته جماهير المملكة، بمثابة "استخفاف" بالأخضر، خاصة بعد خسارته أمام البحرين، بنتيجة (2-3) في مباراة الجولة الأولى.

وفي هذا السياق، دافع الإعلامي سيف المالكي، عن يونس محمود، عبر برنامج "سبورت سنتر"، قائلًا إنه لقائد أسود الرافدين السابق، أن "خانه التعبير"، ولكنه يحمل قلب طفل، ولا يمكن أن يتحدث بسوء عن المملكة، ويكنّ كل الاحترام والتقدير للشعب السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف المالكي "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نبخس حق الشعب السعودي، والسعودية قيادة ودولة، والتي وقفت كثيرًا مع العراق، سواءً رياضيًا أو سياسيًا، ولا نقبل أن تكون هناك أي كلام يمس السعودية".

واستهل منتخب العراق، حملة الدفاع عن لقب كأس الخليج، بالفوز على اليمن بنتيجة (1-0)، فيما يلتقي منتخبا السعودية والعراق، في مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، السبت المُقبل.