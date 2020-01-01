يوفيتش: لست سعيدًا بموسمي في ريال مدريد

دومًا آمنت بنفسي..

أكد لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد، على أنه غير راضٍ عن موسمه الحالي مع النادي الملكي، ولكنه عاد وشدد على أنه سيقاتل في سبيل إظهار جودته العالية لجميع جماهير كرة القدم حول العالم.

وكان يوفيتش قد تألق في صفوف آينتراخت فرانكفورت العام الماضي لينتقل بعدها إلى ريال مدريد هذا الموسم، لكنه اكتفى بتسجيل هدف وحيد في مرمى ليجانيس على مدار 21 مباراة خاضها بمختلف البطولات حتى الآن.

الدولي الصربي في تصريحات صحفية قال "سأكون صادقًا، لست سعيدًا بالموسم، على الأقل حتى الآن. أولًا لأنني أعلم أن بإمكاني التحسن، في بعض الأحيان أتابع ما كنت أفعله العام الماضي عبر يوتيوب، وأتسائل، ما الأمر؟.".

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"لكننا جميعًا نعلم أن ريال مدريد نادٍ رائع، وأنه من الصعب للغاية على اللاعبين الكبار التأقلم هناك سريعًا، فما بالك بلاعب لديه 21 عامًا دُفع فيه 60 مليون يورو؟ الضغط كبير، وأنا أقاتل ولكن دون نجاح حتى الآن، لكنني آمل أن يتغير الوضع."

كما تحدث يوفيتش عن عدم اكتراثه بما يُكتب أو يقال عنه في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال "لا يزعجني هذا الأمر، إنه هراء، المهم أن الناس الذين يعرفونني عن قرب يدركون الحقيقة، لا أهتم برأي الحساد.".

"يجب أن تفخر صربيا بوجود لاعب منها في ريال مدريد. أركز الآن على كرة القدم فقط، أنا في فترة صعبة، لا أهتم كثيرًا بإنستجرام أو المواقع الأخرى."

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"أنا على علم بكل الكارهين والحساد وكنت أتوقع ذلك، ما زلت أشعر بأجواء سلبية عند الحديث عن فترتي في ريال مدريد، لكنني سأعرض للناس وأوضح لهم لماذا أنا هُنا حقًا، أنا أمتلك الجودة."

وأتم متحدثًا عن كواليس الانضمام للميرينجي "تلقيت مكالمة من وكيلي أخبرني باهتمام ريال مدريد، قلت له أذهب ولا تزعجني، لكنه أكد أن الأمر حقيقي، احتجت يومين للتمعن في اهتمام أكبر نادٍ بالعالم بي، لا يمكنك أن ترفض الريال، يُحدثك مرة واحدة في العمر، لا أظن أنني أخطأت حقًا.".

يذكر أن يوفيتش سجّل رفقة فرانكفورت 27 هدفًا خلال 48 مباراة خاضها في الموسم الماضي، وقد كان من هدافي الدوري الأوروبي برصيد 10 أهداف عندما خرج النادي الألماني من نصف النهائي بركلات الترجيح من تشيلسي.