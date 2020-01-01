الإعلان عن موعد الكلاسيكو المقبل في الدوري الإسباني

اقترب كثيرًا..

أعلن الاتحاد الإسباني عن موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والمقرر أن تكون في إطار الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

قبل بضعة أسابيع أعلن خافيير تيباس، رئيس الاتحاد، عن أن المباراة ستكون مطلع مارس، وهو ما تم تأكيده اليوم بصورة رسمية ونهائية.

المباراة المقرر لها في ملعب سانتياجو برنابيو سوف تقام بين قطبي الليجا مساء يوم الأحد 1 مارس 2020، الموافق 6 رجب 1441 هجريًا.

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وهذه المرة لن يُثار الجدل الذي حدث في مباراة الذهاب حول توقيت بداية المباراة، إذ ستكون القمة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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مباراة الذهاب كانت على وشك أن تقام في توقيت مبكر من أجل جني الأموال من خلف جنوب شرق آسيا والمتابعات هناك، لكن احتجاجات واسعة وقفت حائلًا أمام إتمام الأمر.

يذكر أن مباراة الذهاب أيضًا كانت قد تأجلت من أكتوبر الماضي إلى ديسمبر بسبب الأزمات السياسية في مقاطعة كتلانيا، وفي النهاية انتهت بالتعادل السلبي بين كبيري إسبانيا.

كما يجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الليجا برصيد 49 نقطة وبفارق 3 نقاط عن برشلونة، الذي سيخوض هذا الكلاسيكو للمرة الأولى رفقة مدربه الجديد كيكي سيتين.