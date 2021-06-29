يوفيتش "سبيل" ريال مدريد لتحقيق أهداف سوق الانتقالات

تعول إدارة ريال مدريد على لوكا يوفيتش ليؤمن لها الحصول على صفقات جديدة.

بعد عامين من وصوله إلى ريال مدريد، أصبح الصربي لوكا يوفيتش لاعبًا يحاول النادي الملكي للتخلص منه من أجل محاولة التعاقد مع لاعبين بخبرة أكبر لتحسين جودة الفريق.

وبعدما وصل إلى ريال مدريد وهو واحد من أفضل مهاجمي الدوري الألماني، لم يتمكن يوفيتش من فرض نفسه على التشكيل الأساسي في النادي الملكي على مدار موسم ونصف، لتتم إعارته في يناير الماضي إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يحاول بيع يوفيتش بقيمة جيدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويرون في الصربي لاعبًا يمكنه تسهيل الحصول على أموال إضافية من أجل الصفقات التي يسعون إلى ضمها.

ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، أو النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، وكلاهما خياران مكلفان للغاية.

وفي حالة رحيل يوفيتش عن ريال مدريد، فإن النادي الملكي يعتزم إدراج شرط الحصول على مكاسب من قيمة انتقاله مستقبلًا إلى أي فريق آخر، مثلما حدث في حالة أشرف حكيمي مع إنتر، وهو شرط أصبح شائعًا في العمليات التي ينفذها ريال مدريد مع اللاعبين الشباب.

ما هي وجهة يوفيتش الأقرب؟

يعد نادي ميلان الإيطالي الوجهة الأقرب بالنسبة إلى المهاجم الصربي، في ظل العلاقة المميزة بين إدارة "الروسونيري" وإدارة ريال مدريد في السنوات القليلة الماضية.

ووقع ميلان مع الفرنسي تيو هيرنانديز بشكل دائم، وحصل على إبراهيم دياز على سبيل الإعارة من ريال مدريد في الصيف الماضي، ومن المتوقع وصول بعض مسئولي النادي الإيطالي إلى مدريد من أجل التحدث عن مستقبل يوفيتش، وأيضًا مستقبل دياز، لاعب مانشستر سيتي السابق.

كيف انتقل يوفيتش إلى ريال مدريد؟

في صيف 2019، كان ريال مدريد يبحث عن مهاجم ليكون البديل الطبيعي للفرنسي كريم بنزيما، لكن بناء على طلب زين الدين زيدان، بعد صعوبة التوقيع مع طلباته الأخرى، تم التعاقد مع يوفيتش بسعر لاعب نجم قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ودفع ريال مدريد 60 مليون يورو بالإضافة إلى خمسة ملايين كمتغيرات للتعاقد مع المهاجم الصربي، ذهبت 30% منها إلى بنفيكا البرتغالي، الفريق الذي لعب فيه موسمين قبل إعارته إلى فرانكفورت.

ماذا قدم يوفيتش مع ريال مدريد؟

في موسم 2018-2019، آخر مواسمه مع آينتراخت فرانكفورت، سجل يوفيتش 27 هدفًا وقدم سبع تمريرات حاسمة، وهي أرقام لم يقترب منها الصربي خلال موسم ونصف قضاهما مع ريال مدريد.

كما لم يظهر زيدان أي علامة على الثقة في خدمات يوفيتش، لدرجة أنه وافق في يناير الماضي على إعارة اللاعب إلى آينتراخت فرانكفورت من جديد، ولعب 18 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

وفي النصف الأول من الموسم الماضي، لعب يوفيتش أربع مباريات في الدوري الإسباني ومباراة في دوري أبطال أوروبا، وفي أول مواسمه مع النادي الملكي ظهر في 27 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، ولعب فقط 806 دقيقة وبدأ ثمان مباريات كأساسي.

وبلغت قيمة يوفيتش عند وصوله إلى ريال مدريد 60 مليون يورو، وبعد ذلك بعامين وحسب موقع "ترانسفيرماركت" فإن قيمة يوفيتش تصل الآن إلى 20 مليون يورو.

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