برشلونة يملك مفاتيح مساعدة ريال مدريد للتخلص من يوفيتش

النادي الكتالوني يتحكم في سوق انتقالات ريال مدريد!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن نية ريال مدريد في التخلص من لاعبه الصربي لوكا يوفيتش في سوق الانتقالات الصيفية القادم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن آينتراخت فرانكفورت قد يحاول ضم اللاعب بشكل نهائي في الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن آينتراخت فرانكفورت لن يقدم على تلك الخطوة إلا في حال التخلص من أندريه سيلفا مهاجمه الحالي.

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وارتبط أندريه سيلفا من قبل بنادي برشلونة الإسباني، حيث كان يسعى النادي الكتالوني لدعم خط هجومه.

وكان لوكا يوفيتش قد انضم لصفوف ريال مدريد قادمًا من آينتراخت في 2019 مقابل 63 مليون يورو، قبل أن يعود لفريقه على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

وانتهت إعارة يوفيتش بنهاية الموسم، وسيعود لريال مدريد بشكل تلقائي في الصيف حتى نهاية عقده ما لم يأت له عروضًا جديدة.

جدير بالذكر أن يوفيتش كان قد لعب 32 مباراة بقميص ريال مدريد وسجل هدفين وصنع مثلهما في كل البطولات التي لعبها.