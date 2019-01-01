يوفيتش مرشح لتدعيم إنتر حال ترك ريال مدريد

يوفيتش لم يلعب أي لقاء رسمي بعد مع الملكي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت عدة مصادر إعلامية أن لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، مرشح لمغادرة الفريق بعد شهرين فقط من انضمامه، وأن إنتر قد يكون ناديه القادم.

ريال مدريد كان قد ضم يوفيتش من صفوف إينتراخت فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو في مطلع سوق الانتقالات، ولم يلعب بعد أي لقاء رسمي.

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وقالت وسائل إعلام صربية إن يوفيتش فشل في إقناع مدربه زين الدين زيدان، وأن الأخير منفتح على فكرة إعارة اللاعب لاكتساب الخبرات.

وفي نفس السياق، قالت "ميدياست" إن إنتر قد يتحرك لضم يوفيتش لتعزيز خط هجومه في ظل الصعوبات بالتعاقد مع إيدن دجيكو من روما.

وتحدث التقرير أن إنتر لا يمانع استعارة اللاعب من ريال مدريد للموسم المقبل ليكون المهاجم الثالث مع روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز.

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وكان إنتر قد تعاقد مع لوكاكو من مانشستر يونايتد في الأيام الماضية مقابل 65 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي.