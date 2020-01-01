يوفنتوس يقدم شيكًا مفتوحًا لإغراء جوارديولا

يوفنتوس يسعى للحصول على خدمات جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأي ثمن ممكن.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي يوفنتوس سيحاول الحصول على المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أكدت أن جوارديولا أصبح هو الأولوية الأهم بالنسبة لإدارة يوفنتوس خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة ستترك المجال مفتوحًا من الجانب المادي لإقناع بيب جوارديولا بقيادة مشروع النادي من بعد ماوريسيو ساري المدير الفني الحالي.

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رئيس يوفنتوس السابق يهاجم كريستيانو رونالدو

ويمر يوفنتوس بفترة صعبة خلال الموسم حيث فقد لتوه صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد أسابيع قليلة من حصوله عليها لصالح إنتر.

وكان الفريق قد تعرض للخسارة يوم السبت الماضي أمام نظيره هيلاس فيرونا بهدفين لهدف وحيد بعدما كان متقدمًا بهدف نظيف.

وكشفت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس قد أبدى غضبه من أداء الفريق وخسارة ثلاث نقاط كانت في المتناول عقب المباراة.

جدير بالذكر أن علاقة ساري برونالدو كانت قد تحسنت في الفترة الماضية بعد القليل من التوتر الذي شهدته مع بداية الموسم.