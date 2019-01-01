يوفنتوس يعرض ديبالا على إنتر وروما يرفض عرضه لضم زانيولو

وبدأت شائعات الميركاتو في إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس تقدم بعرض رسمي لروما للتعاقد مع نجمه الشاب نيكولو زانيولو ولكن طلبه قوبل بالرفض من النادي العاصمي.

ولفت زانيولو الأنظار الموسم الحالي في الدوري الإيطالي بعد تألقه اللافت منذ وصوله من صفوف إنتر في الصيف الماضي.

وقالت "لاجازيتا" إن يوفنتوس قدم عرضاً بقيمة 50 مليون يورو، ولكن روما رفض العرض مباشرة ولم يدخل حتى في مفاوضات مع البيانكونيري.

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ملخص بسيط عن المباراة.. 📺 pic.twitter.com/FmVaemtFaT — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 18, 2019

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وتحدث التقرير أن روما سيعمل على تجديد عقد اللاعب الممتد حتى 2023 وتحسين راتب اللاعب البالغ 300 ألف يورو موسمياً، خصوصاً في ظل اهتمام عديد الأندية في الخارج.

وعلى الجانب الآخر، ذكرت كلاً من "كوريري" و"توتوسبورت" أن يوفنتوس يحاول إقناع إنتر بالصفقة التبادلية بين ماورو إيكاردي وباولو ديبالا.

وأفادت "كوريري" أن مسؤولي الناديين منفتحين على فكرة الصفقة، ولكن العقبة تبقى في معسكر يوفنتوس، إذ يرفض ديبالا الرحيل ويفضل الانتقال إلى الخارج في حال ترك البيانكونيري.

ويلعب يوفنتوس مساء السبت مع فيورنتينا في لقاء قد يُعلن فيه تتويجه رسمياً بلقب الدوري حال انتصاره.