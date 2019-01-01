خروج يوفنتوس من دوري الأبطال يعجل برحيل رونالدو

رونالدو غاضب لوداع بطولته المفضلة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية متعددة أن خروج يوفنتوس من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قد يعجل برحيل كريستيانو رونالدو عن صفوفه.

وودع يوفنتوس المسابقة على يد أياكس مساء الثلاثاء الماضي بعد خسارته في تورينو بهدفين مقابل واحد، وسابق تعادله ذهاباً بنتيجة 1-1.

وذكرت "لاجازيتا" أن رونالدو يشعر بحزن وغضب بالغين بعد الخروج على يد أياكس من دوري الأبطال، وذكرت أن صمته دليل على الأمر.

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التحدي الجديد - كريستيانو رونالدو خسر كل شيء في يوفنتوس 🤦‍♂️https://t.co/ze0PskleCw pic.twitter.com/D2IWpzGVMe — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 18, 2019

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ولم يخرج رونالدو بأي تصريحات صحفية، كما لم يدون على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعية منذ ليلة المباراة.

وتحدثت "لا ريبوبليكا" أن رونالدو بعد الهزيمة قرر عدم استكمال عقده مع يوفنتوس وفتح باب الرحيل في صيف 2020.

ويمتد عقد رونالدو مع يوفنتوس حتى 2022، ولكن الصحيفة تشير أن رونالدو سيبقى الموسم المقبل فقط مع السيدة العجوز، ثم سيرحل في الموسم التالي.

ويملك رونالدو مساء السبت فرصة التتويج ببطولة الدوري الإيطالي عندما يستضيف يوفنتوس فيورنتينا ويحتاج للانتصار لضمان اللقب.