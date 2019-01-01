رسميًا - خضيرة يخضع لعملية جراحية في الركبة وموسمه ينتهي

اللاعب الألماني سامي خضيرة نجم يوفنتوس الإيطالي يعلن عن خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن سامي خضيرة نجم فريق يوفنتوس أنه سيخضع لعملية جراحية في الركبة من أجل علاج الألم الذي يعاني منه خلال الأشهر الماضية.

جاء هذا في تغريدة نشرها خضيرة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، وأكد خلالها أنه سيخضع للعملية خلال أيام.

After four months of continuous pain in my knee - some days worse than others - I have decided to undergo surgery, letting it fix and heal fully. The surgery is planned to take place in the next two weeks. #SK6 (1/2) pic.twitter.com/Y8Jghdrpks — Sami Khedira (@SamiKhedira) April 18, 2019

وكتب خضيرة: "بعد أربعة أشهر من الألم المستمر في ركبتي - بعض الأحيان تكون أكثر ألمًا من الآخرى - قررت أن أخضع لعملية جراحية من أجل الحصول على العلاج كاملًا".

وأضاف: "العملية مخطط لها أن تقام خلال 15 يوم من الآن، وكل تركيزي سيكون على العودة في الموسم الجديد بكامل قوتي".

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وأكمل: "أنا أتطلع للقتال من أجل العودة للفريق سريعًا، ومن أجل القتال على تحقيق أهداف الفريق في الأشهر المقبلة مع يوفنتوس بالموسم الجديد".

جدير بالذكر أن خضيرة كان قد عاد لتوه للمشاركات مع فريق يوفنتوس عقب فترة غياب طويلة بسبب مشاكل في نبضات القلب.