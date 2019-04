رسميًا - خضيرة يخضع لعملية جراحية في الركبة وموسمه ينتهي

أعلن سامي خضيرة نجم فريق يوفنتوس أنه سيخضع لعملية جراحية في الركبة من أجل علاج الألم الذي يعاني منه خلال الأشهر الماضية.

جاء هذا في تغريدة نشرها خضيرة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، وأكد خلالها أنه سيخضع للعملية خلال أيام.

After four months of continuous pain in my knee - some days worse than others - I have decided to undergo surgery, letting it fix and heal fully. The surgery is planned to take place in the next two weeks. #SK6 (1/2) pic.twitter.com/Y8Jghdrpks