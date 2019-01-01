بيكيه يعلق على رحيل ميسي عن برشلونة

تفاصيل مثيرة تم الكشف عنها في عقد ميسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، على بنود عقد زميله وقائد الفريق ليونيل ميسي، وقال إن الأخير فعل للنادي ما يعطيه حق الرحيل.

وتم الكشف عبر صحيفة "إل بايس" أن عقد ميسي يملك بنداً يسمح له بالمغادرة في نهاية أي موسم رغم أن الارتباط مع برشلونة حتى 2021.

وقال بيكيه مع "كادينا سير": "أنا أعرف بالفعل أن ميسي بإمكانه الرحيل نهاية كل موسم، ولكن كلنا نعرف التزام ليو نحو البارسا ولست قلقاً".

وأضاف: "يملك الحق ليقرر مستقبله بعد كل ما قدمه لهذا النادي على مدار السنوات".

وتدور الأحاديث حالياً على عمل برشلونة لتجديد عقد ميسي، إذ كانت المناسبة الأخير التي جُدد فيها عقده في 2017.

ميسي يتواجد حالياً في برشلونة بعدما لن ينضم لصفوف منتخب بلاده الأرجنتين الذي تعادل ودياً مع تشيلي بسبب إيقافه.