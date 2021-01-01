"يوفنتوس مع رونالدو صار أسوأ وفشل أوروبيًا!"

هجوم كبير..

رغم ما كان متوقعًا أن يأتي رفقة كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس من إنجازات وبطولات، إلا أن ذلك لم يكن الحال حتى الآن، ما اعتبره أسطورة الكرة الإيطالية أنطونيو كاسانو "تراجعًا" حدث للبيانكونيري على يد الدون.

يوفنتوس تعاقد مع رونالدو في صيف 2018 نظير 100 مليون يورو من ريال مدريد، والغرض الأساسي من وصوله إلى أليانز ستاديوم كان جلب لقب دوري أبطال أوروبا المستعصي على السيدة العجوز منذ عقود.

في أول عامين للدون في تورينو عجز عن تحقيق تلك الغاية، فاكتفى بالوصول إلى ربع النهائي في العام الأول والخروج على يد أياكس، ثم الخروج على يد ليون في النسخة الماضية بدور الـ16.

بالنسبة لكاسانو، فهذا تراجع، حيث قال في تصريحات لصحيفة كورييري ديلو سبورت "رونالدو تم التعاقد معه من أجل الفوز بدوري الأبطال، لكن يوفنتوس معه بات أسوأ مما كان عليه في الماضي، وكان ليحقق الدوري الإيطالي في كل الأحوال".

كما أضاف "مشروع خاطئ الآن في يوفنتوس، فلا علاقة لرونالدو بأفكار بيرلو، سيواصل التسجيل لأنه يستطيع فعل ذلك حتى لو كان جالسًا".

وأتم "لكن بيرلو يريد بناء الهجمة من الخلف والضغط العالي وغيرها من أفكار، رونالدو يحل بعض الأزمات ولكنه يشارك قليلًا في ذلك، بالنسبة لي كانت ثلاث سنوات سيئة للغاية له حتى يتمكن من تحقيق الكأس المطلوبة (دوري الأبطال)".

هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها كاسانو رونالدو، فسبق وأن نعته منذ أسابيع قليلة باللاعب "الأناني" الذي لا يكترث إلى أحد ولا يسعى إلا للتسجيل وتحقيق أهدافه الخاصة.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا قد خسر في ذهاب دور الـ16 من بورتو بهدفين لهدف بالبرتغال، على أن تقام مباراة الإياب في مارس بإيطاليا.