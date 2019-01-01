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يوفنتوس ينضم إلى ريال مدريد وبرشلونة في مطاردة رابيو

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Getty Images
النجم الفرنسي تحت الطلب
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس عاد من جديد لمنافسة كلاً من ريال مدريد وبرشلونة لضمن الفرنسي أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد رابيو مع بي إس جي بحلول نهاية الموسم، ويحق له التوقيع مع أي نادي والانضمام له مجاناً منذ يناير الماضي.

وتحدثت "لا ريبوبليكا" أن يوفنتوس مستعد لعرض راتب موسمي على اللاعب يبلغ عشرة ملايين يورو، نفس المبلغ الذي يقدمه برشلونة.

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وذكرت الصحيفة الإيطالية أن برشلونة تراجع عن اهتمامه بمتوسط الميدان الفرنسي في ظل تصريحات والدته ووكيلته في الأيام الماضية وهجومها على بي إس جي.

وارتبط اسم رابيو بريال مدريد بعد وصول زين الدين زيدان مدرباً من جديد، وقيل إن مفاوضات جرت بين مسؤولي النادي الملكي ووكلاء اللاعب في الأيام الماضية.

وعاد رابيو للتدرب من جديد مع باريس سان جيرمان مساء الأربعاء، ولكن لم يتضح بعد موقفه من المشاركة مع الفريق من عدمه بعد تجميده بالفترة الأخيرة.

 

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