يوفنتوس ينضم إلى ريال مدريد وبرشلونة في مطاردة رابيو

النجم الفرنسي تحت الطلب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس عاد من جديد لمنافسة كلاً من ريال مدريد وبرشلونة لضمن الفرنسي أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد رابيو مع بي إس جي بحلول نهاية الموسم، ويحق له التوقيع مع أي نادي والانضمام له مجاناً منذ يناير الماضي.

وتحدثت "لا ريبوبليكا" أن يوفنتوس مستعد لعرض راتب موسمي على اللاعب يبلغ عشرة ملايين يورو، نفس المبلغ الذي يقدمه برشلونة.

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إليكم تقرير المباراة 👇 pic.twitter.com/tTuMKWz1Mq — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن برشلونة تراجع عن اهتمامه بمتوسط الميدان الفرنسي في ظل تصريحات والدته ووكيلته في الأيام الماضية وهجومها على بي إس جي.

وارتبط اسم رابيو بريال مدريد بعد وصول زين الدين زيدان مدرباً من جديد، وقيل إن مفاوضات جرت بين مسؤولي النادي الملكي ووكلاء اللاعب في الأيام الماضية.

وعاد رابيو للتدرب من جديد مع باريس سان جيرمان مساء الأربعاء، ولكن لم يتضح بعد موقفه من المشاركة مع الفريق من عدمه بعد تجميده بالفترة الأخيرة.