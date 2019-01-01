أليجري: رونالدو يختلف عن الجميع وفشلنا في استغلال المرتدات

يرى أن فريقه لم يتسبب في العديد من المشاكل لأياكس بالمواجهة بينهما في دوري أبطال أوروبا

يعتقد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، أن فريقه لم يضغط بالشكل الكافي على أياكس أمستردام، في المواجهة التي جمعتهما بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

كريستيانو رونالدو نجح في تسجيل هدف التقدم على ملعب الفريق الهولندي بالدقيقة 45، قبل أن يتعادل ديفيد نيريس لأصحاب الأرض بالدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

أليجري قال بعد المباراة:"أياكس يجيدون تناقل الكرة واستغلال المساحات بوضع العديد من اللاعبين في الهجوم، هم خصم خطير جداً، ولكن يؤخذ علينا عدم استغلال المرتدات".

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وأضاف:"لم نعاني من أي تشتيت، دفعت بلاعبين لديهم قدرات فنية عالية للتعامل مع ضغطهم، وتعادلهم السريع كان له دوراً في زيادة ثقتهم بأنفسهم".

وعن مستوى روجاني:"كنت واثقاً من تقديمه مستوى جيد لأنه من أفضل المدافعين في إيطاليا، يظهر بشكل استثنائي ويحتاج لبعض التطور في بناء الهجمة".

تسجيل رونالدو:"مرة أخرى يثبت أنهم لاعب من مستوى مختلف، توقيته وتحركاته كل شيء يختلف عن أي لاعب آخر".

خطورة فرينكي دي يونج:"أياكس يستخدمونه بشكل ممتاز على جانبهم الأيسر، بيرنارديسكي كان عليه مراقبته وبالفعل قام بذلك".

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وتابع:"بيرنارديسكي أجبره على الهرب للناحية الأخرى، وهي مسؤولية مهاجمينا في مراقبته بتلك اللحظة، لأن كل شيء في أياكس يبدأ عند دي يونج".

فشل فريقه في استغلال الكروت الصفراء لأياكس:"نعم هذا صحيح، لديهم عدد من اللاعبين لديهم بطاقات ويلعبون بعنف، لم نستغل هذا الموقف بعدم تشكيل خطورة كبيرة عليهم".

جدير بالذكر أن التعادل السلبي يكفي يوفنتوس في مواجهة الإياب يوم الثلاثاء القادم، من أجل التأهل لنصف نهائي الأبطال.