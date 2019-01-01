زيدان يخطف رابيو من برشلونة إلى مدريد

صفقة جديدة في الطريق للفريق الملكي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية أن ريال مدريد نجح في حسم صفقة أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان، رغم اقترابه سابقاً من الانضمام إلى برشلونة.

رابيو ينتهي عقده مع بي إس جي بحلول الموسم الجاري ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتمديده، مما يمنحه حرية الانتقال مجاناً لأي نادي الصيف المقبل.

وذكرت "كانال بلاس" أن زين الدين زيدان طلب من إدارة مدريد حسم الصفقة لحاجة الفريق للاعب بمواصفات الفرنسي.

موسم للنسيان - أرقام كارثية لريال مدريد بعد الخسارة من فالنسيا

ما الذي يجعل رونالدو ناجحًا إلى هذا الحد؟ 👀 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 4, 2019

زيدان: أنا مع اللاعبين وسنقاتل حتى النهاية

وأشار التقرير أن اجتماعاً دار بين مسؤولي الفريق الإسباني ووكلاء اللاعب وتم التوصل لاتفاق لانضمامه الموسم المقبل لكتيبة بي إس جي.

ولم يلعب رابيو مع باريس منذ مباراة النجم الأحمر أوروبياً في ديسمبر الماضي، وجمده النادي خارج الفريق الأول بسبب النزاع حول تجديد العقد.

برشلونة كان النادي الأقرب لخدمات الدولي الفرنسي، وقيل إنه توصل لاتفاق لضمه، ولكن التقارير أفادت لتقلص اهتمامه بعد التعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس.

ويعد رابيو من خريجي أكاديمية باريس سان جيرمان ولم يسبق له خوض أي تجربة خارج فرنسا من قبل.