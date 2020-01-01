دي ليخت: رونالدو الأفضل في جيله وهذا موقفي من الرحيل

وصف الحارس المخضرم بوفون بوالده في يوفنتوس

انهال ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس، بالمديح على المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث اعتبره اللاعب الأفضل من أفراد جيله.

رونالدو يقضي الموسم الثاني له مع يوفنتوس، بعد رحيله عن ريال مدريد في 2018، مواصلاً نجاحاته مع الفريق الإيطالي، وهو ما دفع زميله دي ليخت للحديث عن تجربة العمل معه.

وقال الهولندي في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت":"رونالدو هو الأفضل في جيله، ويعتبر كمثل أعلى لجميع اللاعبين الصغار، أحاول تطوير نفسي عن طريق مشاهدته ومتابعة الأشياء المجنونة التي يقوم بها في الملعب".

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وأضاف:"نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، خاصة القادمون من أمريكا الجنوبية، شعرت بالإعجاب الشديد تجاه رودريجو بينتانكور وباولو ديبالا، نظراً للإمكانيات الفنية الكبيرة لكل منهما، خاصة بينتانكور الذي لا يحصل على الإشادة الكافية".

وتابع:"بوفون يعتبر مثل والدي، عمره 42 سنة، ولكن عندما تراه يلعب ستشعر وكأنه يبلغ 30 سنة فقط، شخصية رائعة وتعلمت منه الكثير".

وأما عن قصص رحيله عن يوفنتوس:"اختلقوا العديد من الأشياء غير الصحيحة عني الفترة الماضية، أنا سعيد في تورينو، وأتطلع للتدرب مع هذه المجموعة الرائعة كل يوم".

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يذكر أن صاحب الـ20 سنة ظهر في 27 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم قبل التوقف بسبب فيروس كورونا، وارتبط بالرحيل عن نادي بعد موسم واحد فقط، وسط اهتمام بضمه من مانشستر يونايتد وبرشلونة.