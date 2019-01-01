يوفنتوس وبايرن ميونخ يراقبان وضعية ساني

الجناح الألماني بعيد عن التشكيل الأساسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية في إيطاليا أن الثنائي يوفنتوس وبايرن ميونخ يتابعان عن كثب وضعية ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي، في ناديه.

وابتعد ساني عن التشكيل الأساسي في الفترة الماضية للمدرب بيب جوارديولا، وشارك في الدقائق العشر الأخيرة فقط من لقاء الفريق مع توتنهام بدوري الأبطال الأخير.

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وذكرت الصحفية "كلاوديا جارسيا" أن ساني رفض تجديد عقده مع سيتي، والذي ينتهي بحلول يونيو 2021 بسبب تراجع دوره مع الفريق.

وأشارت جارسيا أن وضعية الجناح الألماني جذبت انتباه عملاق بافاريا والبيانكونيري، خصوصاً إذا قرر بيعه الصيف المقبل لتجنب خسارته بمبلغ أقل في الذي يليه.

ساني كان قد انضم في 2016 إلى صفوف سيتي قادماً من شالكه، وكان الموسم الماضي من الأعمدة الرئيسية وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في إنجلترا.

ويلعب ساني مع فريقه مساء اليوم، السبت، لقاء مصيري مع توتنهام ضم الجولة 35 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.