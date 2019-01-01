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دوري أبطال أوروبا

رونالدو ينتقد لاعبي يوفنتوس بعد مباراة أياكس

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Getty Images
فيديو يثير الحديث في إيطاليا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعية للنجم كريستيانو رونالدو وهو ينتقد زملائه لاعبي يوفنتوس في أعقاب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وودع يوفنتوس المسابقة القارية بعد الخسارة في تورينو من أياكس بهدفين مقابل واحد إياباً، وسابق تعادله 1-1 في لقاء الذهاب.

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ويُظهر الفيديو رونالدو بعد انتهاء مباراة العودة وهو يتحدث مع مقعد بدلاء فريقه ويشير بيده بشكل غير مفهوم، وفسر البعض من الإيطاليين الحركة على أنها إشارة للخوف بالطريقة العامية.

Triplice fischio di JuveAjax: @Cristiano guarda verso la panchina e fa segno che qualcuno se l’è fatta addosso.

وخرجت تقارير في الصحافة الإيطالية والإسبانية تتحدث عن وجود حالة من الضيق تسيطر على النجم البرتغالي بعد الخروج من دوري الأبطال، وأنه قد لا يكمل عقده في تورينو.

ويمتد عقد رونالدو مع يوفنتوس حتى 2023، ويملك فرصة التتويج بأولى ألقابه معه في حال حقق الفريق الانتصار على فيورنتينا مساء السبت بالدوري الإيطالي.

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