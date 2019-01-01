رونالدو ينتقد لاعبي يوفنتوس بعد مباراة أياكس

فيديو يثير الحديث في إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعية للنجم كريستيانو رونالدو وهو ينتقد زملائه لاعبي يوفنتوس في أعقاب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وودع يوفنتوس المسابقة القارية بعد الخسارة في تورينو من أياكس بهدفين مقابل واحد إياباً، وسابق تعادله 1-1 في لقاء الذهاب.

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ويُظهر الفيديو رونالدو بعد انتهاء مباراة العودة وهو يتحدث مع مقعد بدلاء فريقه ويشير بيده بشكل غير مفهوم، وفسر البعض من الإيطاليين الحركة على أنها إشارة للخوف بالطريقة العامية.

Triplice fischio di JuveAjax: @Cristiano guarda verso la panchina e fa segno che qualcuno se l’è fatta addosso.

È una scena P A Z Z E S C A!

Ma forse avete ragione voi, ha fatto bene la Juve a provare a frenare gli olandesi col catenaccio 🔐 | https://t.co/yzh95IgDQZ pic.twitter.com/Kcd5uEqERA — Tackle Duro (@tackleduro) April 19, 2019

وخرجت تقارير في الصحافة الإيطالية والإسبانية تتحدث عن وجود حالة من الضيق تسيطر على النجم البرتغالي بعد الخروج من دوري الأبطال، وأنه قد لا يكمل عقده في تورينو.

ويمتد عقد رونالدو مع يوفنتوس حتى 2023، ويملك فرصة التتويج بأولى ألقابه معه في حال حقق الفريق الانتصار على فيورنتينا مساء السبت بالدوري الإيطالي.