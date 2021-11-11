“يوفنتوس ارتكب نفس خطأ ريال مدريد.. التفريط في رونالدو لا يعوّضه مال!"

اعتبر الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونخ، كارل هاينز رومينيجه، أن يوفنتوس قد اقترف خطأ كبيرًا بالتفريط في كريستيانو رونالدو بالصيف الماضي، مشيرًا إلى أن ريال مدريد هو الآخر أخطأ عند بيع الدون عام 2018 باعتبار أن البرتغالي "لا يمكن تعويضه".

وعاد رونالدو مرة أخرى إلى أحضان مانشستر يونايتد في الصيف الماضي بعدما أعلن رغبته صراحةً في ترك يوفنتوس بعد ثلاثة أعوام قضاها داخل مدينة تورينو.

وعلى الرغم من الأداء المتواضع لمانشستر يونايتد إجمالًا في هذا الموسم، يقدم رونالدو مستويات مميزة للغاية، وهو ما تسبب في لوم رومينيجه لإدارتي يوفنتوس وريال مدريد على التخلي عن خدماته.

ماذا قال رومينيجه عن رونالدو؟

في حديثه لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، قال رومينيجه "ما فكر فيه مسؤولو يوفنتوس نفس ما فكر فيه مسؤولو ريال مدريد بـ2018، اعتقدوا أن بالتخلص منه لن تتواجد أعباء وخاصة على الصعيد الاقتصادي".

كما أضاف "لكن رونالدو لاعب يسجل الأهداف بشكل مستمر حتى وإن اقترب من السابعة والثلاثين من عمره، هذا لا يصدق".

وتابع الأسطورة الألمانية حديثه "إنه يعرض قدراته حتى الآن في مانشستر يونايتد، يعرف أتالانتا ما أقول جيدًا، هذا إلى جانب حفاظه على لياقته البدنية بصورة هائلة".

وأتم "ربما لم يشعر رونالدو بالحب من الجماهير والنادي، كان عليهم إيجاد حل مناسب من الناحية الاقتصادية، في النهاية من المحتمل أن تحل السعادة بين الطرفين حول هذا القرار".

لماذا رحل رونالدو عن ريال مدريد ثم يوفنتوس؟

اختلف رونالدو مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز حول راتب تجديد عقده، وبعد ذلك كان قراره بإنهاء رحلته الأسطورية في سانتياجو برنابيو والانضمام إلى يوفنتوس.

مع البيانكونيري، كان الهدف الأساسي من ضمه هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن لم ينجح الدون في تحقيق هذه الغاية وساءت الأمور كثيرًا بفعل الكورونا في أليانز ستاديوم.

ما بين رغبة إدارة اليوفي التخلص من راتب رونالدو البالغ 30 مليون يورو، وعدم سعادة اللاعب الأحوال الرياضية في النادي، التقت رغبة الطرفين في إنهاء الارتباط، ليرحل إلى مانشستر يونايتد نظير 23 مليون يورو فقط.

ماذا يُقدم رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

أنقذ رونالدو مانشستر يونايتد في الكثير من الأحيان من هزائم محققة، ورغم الحالة الفنية السيئة للفريق تحت قيادة أولي جونار سولشاير، لكن لا يتوقف صاحب الـ36 عامًا عن الإبداع على الصعيد الفني.

هذا الموسم خاض رونالدو 13 مباراة بقميص مانشستر يونايتد بمختلف الأصعدة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع آخر.

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