كم عدد أهداف رونالدو مع البرتغال؟ ومن أكثر منتخب سجل في شباكه؟

سجل كريستيانو رونالدو ثلاثية في فوز البرتغال على لوكسمبورج 5-0 في مباراة تصفيات كأس العالم 2022 في أكتوبر 2021، والتي أقيمت في ملعب ألجارفي.

كان هذا هو هاتريك رونالدو الدولي العاشر الذي زاد به الفارق بينه وبين أقرب منافسيه في قائمة أفضل الهدافيين الدوليين في التاريخ.

وبفارق النقاط الثلاث أمام لوكسمبورج، حافظت البرتغال على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة من ست مباريات. وتتصدر صربيا المجموعة حاليًا برصيد 17 نقطة من سبع مباريات.

وفي هذا التقرير نتعرف على عدد أهداف رونالدو مع منتخب البرتغال، والمنتخبات التي سجل في شباكها طوال مسيرته.

كم عدد أهداف رونالدو مع منتخب البرتغال؟

عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال هو 115 هدفًا، سجلهم مع المنتخب الأول فقط.

شارك رونالدو مع المنتخب الأول للمرة الأولى في 2003، وشارك منذ ذلك الحين حتى اليوم في جميع البطولات التي خاضها برازيل أوروبا

ما هو أكثر منتخب سجل رونالدو في شباكه؟

سجل كريستيانو رونالدو في شباك 45 منتخب في مسيرته، والمنتخب الذي أحرز فيه أكبر عدد من الأهداف هو لوكسمبورج بثمانية أهداف.

المنتخبان التاليان في القائمة هما ليتوانيا والسويد، حيث سجل رونالدو سبعة أهدافٍ لكل منهما.

وفيما يلي نجد عرض تفصيلي لأهداف رونالدو مع منتخب البرتغال.