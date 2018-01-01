يوفنتوس ينهي اتفاقه مع رامسي

نادي يوفنتوس الإيطالي ينهي اتفاقه مع آرون رامسي نجم أرسنال الإنجليزي وينضم لصفوفه في الموسم المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس قد أتم اتفاقه مع اللاعب الويلزي آرون رامسي نجم وسط ملعب فريق أرسنال الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" المقربة من النادي، والتي أكدت أن لاعب وسط ملعب أرسنال سينضم لليوفنتوس بداية من الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب سيحصل على راتب سنوي قيمته حوالي 6 ونصف مليون يورو، بالإضافة للمكافئات، وقد يرتفع المبلغ لـ 8 مليون يورو حال شارك في 70% من لقاءات الفريق بالموسم.

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الصفقة لن تكلف يوفنتوس أي أموال يدفعها لنادي أرسنال حيث ينتهي تعاقد اللاعب مع المدفعجية بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه سيكون حرًا للتوقيع مع البيانكونيري بداية من يناير على أن يتم تفعيل بداية العقد من الموسم الجديد.

وسيدفع يوفنتوس حوالي 9 مليون يورو هي تكلفة عمل الوكلاء على إتمام الصفقة في الفترة الأخيرة، وهو رقم أقل من ذلك الذي أتم به صفقة إيمري تشان، الذي جاء مجانًا من ليفربول أيضًا.

ويخطط يوفنتوس للتوقيع على عقودًا مع اللاعب في شهر يناير المقبل لتفادي أي مشاكل قد تقع بدخول أطراف جديدة في الصفقة خلال الفترة المقبلة.

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جدير بالذكر أن اللاعب كان مطلوبًا في أكثر من نادي آخر أبرزهم باريس سان جيرمان بعد أن تأكد الجميع من عدم تجديده لتعاقده مع أرسنال.