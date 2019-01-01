يوشيدا: لم نظهر بالمستوى المطلوب ضد فيتنام

تصريحات قائد المنتخب الياباني عقب الفوز الثمين على نظيره الفيتنامي بكأس الأمم الآسيوية



أكد مايا يوشيدا قائد المنتخب الياباني، أنه غير راضي عن الشكل الذي ظهر به فريقه بمواجهة فيتنام اليوم الخميس.

اليابان نجحت في التأهل للدور نصف النهائي من كأس الأمم الآسيوية، بعد الفوز على فيتنام بهدف دون رد.

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يوشيدا كان أحد أبرز لاعبي المباراة، حيث سجل هدفاً في الشوط الأول، لكن الحكم ألغاه بعد استخدام تكنولوجيا الإعادة التليفزيونية.

وقال مدافع ساوثهامبتون في تصريحات بعد الفوز:"قمنا بالعديد من الأخطاء في الشوط الأول والحظ حالفنا بالخروج بدون تلقي أهداف".

وأضاف:"أهم شيء هو التأهل إلى نصف النهائي والخروج بشباك نظيفة".

الفشل ليس خطأ دائمًا فـ"ببساطة" يمكن أن يكون هو أفضل ما يمكن عمله تحت ظروف معينة، الفشل الحقيقي هو التوقف عن المحاولة.



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وتابع:"لم نسجل العدد الكافي من الأهداف، ولست راضياً عن الشكل العام الذي ظهرنا به ولكن ذلك شيء وارد في كرة القدم".

وعن تعليمات المدرب بين الشوطين:"لم تتغير حيث طالبنا بعدم التعجل ورفع النسق قليلاً فيما يخص التمرير وصناعة الفرص".

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تكنولوجيا الإعادة التليفزيونية:"تلك هي التقنية أحياناً تكون ضدك وأوقات أخرى تأتي لصالحك".

يُذكر أن اليابان تنتظر الفائز من الصين وإيران لتحديد الطرف الثاني لمواجهته في نصف النهائي.