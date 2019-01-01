يوسف عنبر يقود المنتخب السعودي في وديتي الإمارات وغينيا الاستوائية

سُيقيم المنتخب الأول لكرة القدم معسكرًا تدريبيًا في الرياض

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تكليف المدير الفني الوطني يوسف عنبر للأشراف على المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يقود العنبري الأخضر السعودي في وديتي الإمارات وغينيا الاستوائية الذي سيخوضهم الأخضر خلال فترة التوقف الدولية.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد قرر عدم تجديد عقد المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، عقب نهاية مشوار كأس آسيا 2019.

💢- الاتحاد السعودي يعلن أن المدرب يوسف عنبر هو من سيتولى تدريب الفريق أمام منتخبي #الإمارات و #غينيا الإستوائية خلال فترة التوقف الدولي. pic.twitter.com/g36RUz6HP8 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 13, 2019

وسُيقيم المنتخب الأول لكرة القدم معسكرًا تدريبيًا في الرياض خلال الفترة من 18 مارس وحتى يوم 26 من نفس الشهر.

سيعاون عنبر في مهمة قيادة المنتخب طاقم سعودي مكون من، يوسف الغدير ومشبب زياد (مساعدين)، عبداللطيف الحسيني (مُعد بدني)، حمد اليامي (مدرب حراس مرمى).

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يُذكر أن الأخضر السعودي سيواجه شقيقه الإماراتي يوم 21 مارس المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وفي المباراة الثانية سيواجه منتخب غينيا الاستوائية بالرياض يوم 25 مارس.