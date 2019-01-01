لجنة الانضباط ترفض شكوى النصر ضد لاعب الوحدة

رفض استئناف نادي النصر لقرار لجنة الانضباط والأخلاق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حسمت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم العديد من القضايا الخاصة بمختلف المسابقات بالكرة السعودية.

وأصدرت لجنة الانضباط صباح اليوم 4 قرارات جاءت على النحو التالي:- رفض استئناف نادي النصر لقرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص الشكوى ضد نادي الوحدة ولاعبه علي النمر.

كما أعلنت اللجنة عن رفض استئناف نادي القادسية لقرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص الاحتجاج ضد نادي النصر على أساس الطعن في نظامية مشاركة لاعبه سلطان الغنام.

لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي ترفض الاستئناف المقدم من إدارة #النصر بخصوص صحة مشاركة علي النمر في مباراة #الوحدة في مباراة الفريق.👥 pic.twitter.com/cR4ylWQqMo — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 13, 2019

وفي الإطار نفسه، رفضت اللجنة استئناف نادي ضمك لقرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص الاحتجاج ضد نادي المجزل على أساس الطعن في نظامية مشاركة لاعبه عبدالرحمن سعيد.

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وأخيرًا رفض استئناف نادي الترجي لقرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص احتجاج نادي اللواء على أساس الطعن في نظامية مشاركة لاعبه حسين بن علي خليفة.