يقصد حمد الله؟ .. كونترا قبل جولتي الحسم: حان وقت الرجال وليست الأسماء!

هل استجاب مدرب الاتحاد للانتقادات التي تعرض لها؟

وجه الروماني كوزمين كونترا؛ المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، رسالة للاعبي فريقه قبل أيام من جولتي الحسم، بعدما وضع العميد مصيره في يد الهلال.

العميد يخسر الصدارة:

كتيبة كونترا كانت تتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لشهور متفوقةً بعدد لا بأس به من النقاط على الزعيم، لكنها فرطت بها في الأمتار الأخيرة.

ثماني نقاط فرط بها النمور في آخر ثلاث جولات بالتعادل أمام الفتح ثم الهزيمة أمام الهلال والطائي.

أمام هذا النزيف في النقاط، واصل الهلال طريقه، لينقض على الصدارة، متساويًا في النقاط مع العميد بواقع 61 لكل منهما، لكن الزعيم يتفوق في المواجهات المباشرة.

الهلال أمامه مباراتين أمام الفتح والفيصلي، الفوز بهما يعني تتويجه بالدوري، دون النظر لنتائج الاتحاد، أما العميد فيحتاج للفوز أمام الاتفاق والباطن مع تعثر الزعيم.

ما هي رسالة كونترا؟

عبارة مقتضبة كتبها المدرب الروماني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لكنها أثارت جدلًا كبيرًا..

كونترا كتب: "حان الوقت للرجال وليس الأسماء".

It's time for men, not names



حان الوقت للرجال وليس الأسماء

🖤💛 pic.twitter.com/678YldzCkR — Cosmin Contra (@CosminContra2) June 7, 2022

الكثيرون فهموا أن المقصود من رسالة كوزمين هو المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، بعدما تعرض لانتقادات واسعة خلال الفترة الماضية لإصراره الاعتماد عليه رغم تراجع مستواه.

إعلاميون ولاعبون اتحاديون قدامى طالبوا كونترا مرارًا وتكرارًا بالاحتفاظ بحمد الله على مقاعد البدلاء، في ظل فقدانه التركيز وتراجع مستواه، حتى اتهمه البعض بضعف الشخصية.

لكن المباريات المقبلة ستكشف المقصود من رسالة كونترا، وما إذا كان المقصود حمد الله أم أنها رسالة عامة لحث لاعبيه على تقديم أفضل ما لديهم.

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