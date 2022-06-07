معسكرات الإعداد .. النصر يحسم، الهلال يستقر وقطبا جدة يُفاضلان

التخطيط للصيف بدأ منذ الآن من جانب الأندية السعودية

تعكف إدارات أندية الدوري السعودي على وضع الخطط المناسبة للإعداد للموسم الجديد الذي سينطلق في الـ25 من أغسطس القادم، وقد اختارت جُلها أماكن إقامة معسكراتها الصيفية في أوروبا.

الموسم الجاري من الدوري السعودي كان من المفترض أن ينتهي بنهاية مايو الماضي، لكن تم تمديده إلى الـ23 من يونيو القادم بعد تأجيل الجولة الـ27 حدادًا على وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.

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موقع كوورة أوضح في تقرير له أن النصر استقر بالفعل على إقامة معسكره الصيفي الإعدادي للموسم الجديد في إسبانيا، وكذلك الشباب، وقد بدأت إدارة الناديين اتخاذ الإجراءات اللازمة لسفر اللاعبين خاصة التقديم للحصول على تأشيرة الدخول والاتفاق مع عدة أندية لإجراء مباريات ودية.

الهلال من جانبه استقر على إقامة المعسكر في إنجلترا مفضلًا إياها على هولندا والنمسا، لكن القرار الأخير مؤجل حتى يتم تحديد مدة المعسكر والمباريات الودية المطلوبة خلاله.

من جانبهما، مازال قطبا جدة يُفاضلان بين عدة دول لإقامة المعسكر الصيفي الإعدادي لموسم 2022-2023، حيث وضعت إدارة النادي الأهلي كلًا من سويسرا والنمسا على رأس الخيارات والمتوقع اختيار إحداهما، فيما تُفاضل إدارة الاتحاد بين النمسا وإنجلترا وإسبانيا لاختيار المكان الأفضل لإقامة المعسكر.

يُشار إلى أن الدوري السعودي للموسم الجاري متبقي منه جولتين، ستُقام الأولى يوم الجمعة القادم بعد انتهاء أيام فيفا وعودة المنتخب السعودي من إسبانيا حيث يُقيم معسكرًا إعداديًا استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، والثانية في الـ23 من يونيو الجاري.

الاتحاد والهلال يتصدران جدول الترتيب برصيد 61 نقطة مع تفوق الفريق العاصمي في المواجهات المباشرة، ويكفيه الفوز على الفتح والفيصلي دون النظر لنتيجة العميد أمام الاتفاق والباطن للتتويج باللقب.