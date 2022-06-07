بيراميدز يُوضح حقيقة سعيه لضم أحمد حجازي

أخبار ربطت مدافع الاتحاد بالنادي المصري

أوضح اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز حقيقة الأخبار التي تحدثت عن سعي ناديه للتعاقد مع أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي.

بيراميدز يتواجد في جدة حاليًا، حيث خاض أمس مباراة ودية ضد الاتحاد فاز بها بهدف نظيف سجله مدافعه أسامة جلال، وذلك في إطار استعداد الفريقين لاستئناف الدوري المحلي في مصر والسعودية.

ماذا قال مدرب بيراميدز عن استهداف حجازي؟

جونياس وخلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" أكد أن جميع اللاعبين المميزين أصحاب الجودة العالية مرحب بهم في فريقه، لكنه شدد على عدم طلبه التعاقد مع حجازي تحديدًا.

إذ قال "جميع اللاعبين الكبار وأصحاب الإمكانيات الكبيرة مرحب بهم في بيراميدز، لكن هل طلبت حجازي بالاسم؟ لا أبدًا".

تابع حول موقفه من المنافسة في مصر "ما نحتاجه للفوز بالدوري المصري هو مجرد مواصلة الفوز بالمباريات، الأهلي والزمالك كانا الفريقين الوحيدين الكبار في مصر لكن حاليًا هناك نادٍ ثالث هو بيراميدز".

جونياس أدلى برأيه حول سبب خسارة الاتحاد الكلاسيكو الأخير أمام الهلال في الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن إصابة حارس المرمى مارسيلو جروهي وخروجه من الملعب كان نقطة التحول والسبب الأهم في الخسارة.

ما وضع المنافسة بين الهلال والاتحاد في الدوري السعودي؟

الهلال تقدم لصدارة جدول الترتيب بفارق المواجهات المباشرة مع الاتحاد، بعد تساويهما في المقدمة برصيد 61 نقطة لكل منهما، إذ كان الزعيم قد نجح في الفوز على العميد ذهابًا إيابًا في الدوري السعودي هذا الموسم 2-1 و3-1.

الهلال سيُواجه الفتح والفيصلي في آخر جولتين من الدوري السعودي، فيما سيلعب الاتحاد ضد الاتفاق والباطن، وهي مباريات جميعها صعبة نظرًا لكفاح الأندية الأربعة للنجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

يُشار إلى أن الهلال نجح في الفوز بالدوري السعودي خلال الموسمين الأخيرين و4 مرات في السنوات الخمسة الأخيرة، لم يفلت منه سوى موسم 2018-2019 الذي تُوج به النصر.

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