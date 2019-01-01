هل يفوز برشلونة بالليجا الأربعاء المقبل؟

برشلونة على بعد خطوة من الليجا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

يملك برشلونة فرصة التتويج رسمياً بلقب الدوري الإسباني الجولة المقبلة بعدما نجح في الفوز على ريال سوسيداد مساء السبت واقترب خطوة جديدة من اللقب.

وانتصر برشلونة على ضيفه بهدفين مقابل واحد، بينما فاز ملاحقه أتلتيكو مدريد بهدف متأخر على مضيفه إيبار في نفس الجولة ليؤجل تتويج الفريق الكتالوني.

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برشلونة قد يعلن بطلاً لليجا رسمياً مساء الأربعاء المقبل في حال حقق الانتصار على ألافيس الثلاثاء وخسر أتلتيكو مدريد أمام ضيفه فالنسيا.

وفي حال لم يتحقق الأمر منتصف الأسبوع، سيملك برشلونة فرصة تحقيق الأمر على ميدانه السبت المقبل على "كامب نو" عندما يستضيف ليفانتي في حال فاز عليه.

ويملك برشلونة حالياً 77 نقطة مقابل 68 نقطة بعد مرور 33 جولة من الليجا الإسبانية التي يحمل برشلونة لقبها.