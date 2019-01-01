فالفيردي: لم نتوج بالليجا حتى الآن!

مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي يرفض الاحتفالات المبكرة بالتتويج بالليجا

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الحديث المبكر عن تتويج فريقه بالليجا، وذلك بعد الفوز الصعب الذي حققه على ضيفه ريال سوسيداد بثنائية مقابل هدف في المباراة التي استضافها ملعب كامب نو في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين من الليجا.

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وقال مدرب برشلونة في تصريحاته بعد المباراة: "لقد حققنا فوزًا هامًا اليوم، ولكن لازال أمامنا تسع نقاط لكي نضمن التتويج، ومن الصعب ضمان الفوز بثلاث مباريات في الليجا، أتفهم حديث البعض عن تتويجنا، ولكننا لم نصبح أبطالًا بعد، علينا الفوز بالمباريات المقبلة".

أما عن صافرات الاستهجان التي تعرض لها لاعب الفريق فيليب كوتينيو قال فالفيردي: "لا ألتفت لمثل هذه الأمور، كوتينيو لاعب محترف وأحرز هدفًا رائعًا أمام مانشستر يونايتد في آخر مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا".

يذكر أن برشلونة أيضًا لا يزال ينافس على الفوز بدوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يقابل فريق ليفربول في نصف النهائي.