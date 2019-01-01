رجل رائع – رجل مخيب| برشلونة × ريال سوسيداد

الأفضل والأسوأ في مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الليجا

فيسبوك تويتر محمد عماد

نجح فريق برشلونة في الفوز على ضيفه ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب كامب نو في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وعن الأفضل والأسوأ في المباراة.

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رجل رائع – جوردي ألبا

يبدو أن المدافع الإسباني مازال مصممًا على إرسال رسائل غير مباشرة لمدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي على تهميشه، حيث نجح مدافع البلوجرانا في إنقاذ فريقه من فخ التعادل ومنحه النقاط الثلاث بهدفٍ رائع.

النقاط الثلاث التي منحها ألبا لفريقه قربته من التتويج بالليجا، فضلًا عن الهدف فأن أداء ألبا الدفاعي وتفاهمه المتواصل مع ميسي تجعله لاعبًا لا غنى عنه في كتيبة المدرب إرنيستو فالفيردي.

رجل مخيب – فيليب كوتينيو

اللاعب الدولي البرازيلي شارك مع برشلونة منذ الدقيقة الحادية والسبعين، ظهر بمستوى باهت للغاية ولم يضف أي بصمة تذكر منذ دخولة لأرضية الملعب، وظهر عليه التأثر بصافرات الاستهجان من قبل جماهير برشلونة التي لا تشعر بالرضا على الصفقة التي أبرمت من قبل إدارة النادي في شتاء 2018 بشراء كوتينيو من قبل ليفربول، في ثاني أغلى صفقة كرة قدم في التاريخ حتى الآن.