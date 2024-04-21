"يعتقد نفسه بيلينجهام".. فينيسيوس يسخر من نجم برشلونة!

سخر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح فريق الكرة بنادي ريال مدريد، من احتفالية لاعب برشلونة فيرمين لوبيز بهدفه في مرمى الريال، خلال مباراة الكلاسيكو.

واستطاع ريال مدريد أن يقتنص فوزًا مثيرًا على برشلونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما وقع جود بيلينجهام على هدف الانتصار في الدقيقة 90+1 من عمر اللقاء، ليوسع الفارق مع غريمه التقليدي، ويضعف حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وقام أحد المشجعين بالسخرية من فيرمين لوبيز الذي احتفل بفرد ذراعيه، بعد إحراز هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 69، على طريقة بيلينجهام والذي سجل بدوره هدف الفوز، ليغرد المشجع، قائلًا "كان يظن نفسه بيلينجهام"، في إشارة إلى نجم برشلونة.

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وفوجئ المشجع، بالبرازيلي فينيسيوس جونيور يعلق على تغريدته، برمز الوجه الضاحك، ليشاركه السخرية من نجم برشلونة، علمًا بأن فيني وقع على الهدف الأول للريال من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة، بعد مرور 32 جولة، ليبتعد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 11 نقطة عن برشلونة الوصيف، قبل 6 جولات من نهاية الموسم.