يعاني وحده دون مبابي .. ميسي يخذل باريس قبل قمة ريال مدريد!

قدم ليونيل ميسي أداء متواضع اليوم في مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام نيس في بطولة الدوري الفرنسي.

وخسر فريق العاصمة بنتيجة هدف دون رد، أحرزه المهاجم الجزائري أندي ديلور.

وعلى الرغم من اعتياد البرغوث على تقديم الأداء المميز حتى عندما يكون فريقه في حالة سيئة، إلا أن ميسي قد تأثر بوضعية باريس الليلة.

حيث لمس ميسي الكرة 81 مرة، وخسرها في 15 فقط.

أما عن تمريراته الصحيحة، فمرر ميسي 62 تمريرة صحيح، بدقة بلغت نسبتها 88.6%.

وقام بعمل 3 مراوغات من أصل 6 حاول فيهم البرغوث المرور من خصومه.

وتمرير 4 كرات طويلة نجحوا جميعًا، مع وجود عرضية واحدة لم تصل لزملائه بشكل صحيح.

كما فاز ميسي ب 4 صراعات أرضية من أصل 9 محاولات.

ووقع في التسلل مرة واحدة، وأرتكب عليه خطأ واحد.

فيبدو أن البرغوث ميسي يعاني من فقدان كيليان مبابي بجواره، حيث يقدم ليونيل أداء أفضل من ذلك عندما يتواجد المهاجم الفرنسي.

جدير بالذكر أن مباراة نيس كانت الأخيرة لباريس قبل مواجهة ريال مدريد في إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في الأربعاء القادم.

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