لم يشرب الخمر .. لاعب مانشستر سيتي يكشف سر عدم إفراطه في احتفالات الثلاثية

البعض لم يبالغ في الاحتفالات في مانشستر سيتي ولديه أسبابه

عمت الاحتفالات بين لاعبي مانشستر سيتي ابتهاجًا واحتفالًا بتتويج فريقهم بالثلاثية، وتحديدًا لقب دوري أبطال أوروبا الذي دخل خزائن ناديهم لأول مرة في تاريخه؛ لاعبو السيتي بالغوا في الاحتفالات وبعضهم ظهر في حالة سكر.

وكان جاك جريليش قد ظهر في حالة صعبة بعد احتفالات مانشستر سيتي بسبب إفراطه في تناول الكحول. لكن حال ناثان أكي كان مغايرًا ولهذا سبب.

وأفصح اللاعب الهولندي عن سبب ذلك لموقع " Sportbible" وعن عدم تناوله للكحول وأنه ثمل فقط يوم زفافه: "كنت أسمع دائمًا قصصًا حينما كنت صغيرًا. حينما تقابل أشخاص كبار وتسألهم لما لم تلعبوا أكثر فإنهم غالبًا ما يقولون كنا نخرج كثيرًا ونشرب ونصاب".

وتابع أكي "كبرت وأردت أن أصبح لاعب كرة قدم محترف. ولم أُرد أن اختلق نفس الأعذار".

وتوج مانشستر سيتي هذا الموسم بالثلاثية، الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.